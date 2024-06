BRASILEIRÃO

Com promoção, Bahia inicia venda de ingressos para jogo contra o Cruzeiro

O Bahia iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Cruzeiro, marcada para o domingo (23), às 16h, na Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão. O tricolor faz promoção para o confronto.

Nesta quarta-feira (19), a comercialização ocorre de maneira exclusiva aos sócios do clube, Na quinta-feira (20), será a vez dos sócios da modalidade Esquadrão da Sorte. O público geral poderá adquirir as entradas a partir da sexta-feira (21).

Os ingressos estão à venda através do site da Arena Fonte Nova, nas bilheterias do estádio e nas lojas do Bahia nos Shoppings da Bahia, Paralela e Salvador Norte.