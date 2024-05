DE SAÍDA

Com proposta de clube da Colômbia, zagueiro deve deixar o Vitória

Cristian Zapata, de 37 anos, negocia a saída do rubro-negro

Da Redação

Publicado em 29 de maio de 2024 às 14:56

Cristián Zapata em treino do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está em reformulação após o início ruim no Campeonato Brasileiro e eliminação na Copa do Brasil. Após a demissão do técnico Léo Condé e da saída do lateral Zeca, outro jogador deve deixar a Toca do Leão nos próximos dias: o zagueiro Cristián Zapata.

O jogador de 37 anos recebeu a oferta de um clube da Colômbia e pediu para sair do rubro-negro. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Sociedade e confirmada por Fábio Mota, presidente do Vitória, ao CORREIO. "Ele recebeu proposta de um time colombiano. Estamos avaliando se será aproveitado [pelo técnico Thiago Carpini] ou não", disse o dirigente.

Enquanto negocia sua saída, Zapata já não vem mais treinando com o restante do elenco na Toca do Leão. Além dele, a tendência é que mais saídas aconteçam até a abertura da próxima janela de transferências, no dia 10 de julho.

Contratado no início do ano, o zagueiro chegou como aposta da diretoria rubro-negra para ser uma das referências do setor defensivo. No currículo, ostentava vasta experiência internacional, com passagens por clubes como Milan e Udinese, da Itália; Villarreal, da Espanha; e San Lorenzo, da Argentina. Também já esteve em duas Copas do Mundo, em 2014 e 2018, com a Colômbia. Mas pouco atuou com a camisa vermelha e preta.

O defensor disputou apenas seis jogos do Vitória, sendo quatro pela Copa do Nordeste (dois como titular) e dois pelo Campeonato Baiano (ambos entre os 11 iniciais). Pouco antes do Brasileirão começar, Zapata se tornou última opção, perdendo a posição de reserva imediato de Camutanga e Wagner Leonardo para Bruno Uvini e Reynaldo. Assim, mesmo sendo relacionado para as cinco partidas disputadas pela equipe na Série A, não deixou o banco uma vez sequer.

Já na Copa do Brasil, o colombiano esteve entre opções do técnico Léo Condé no duelo de ida contra o Botafogo. Mas, no confronto de volta - que marcou a estreia de Thiago Carpini à frente do time -, já não apareceu entre os reservas. Assim, sua última aparição em campo foi no dia 28 de março, quando o Leão venceu o Treze por 3x0, no Barradão, pela 8ª rodada do Nordestão.