VEJA A PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Com reforço no ataque, Bahia está pronto para pegar o Flamengo em decisão na Copa do Brasil

Após convocações para as seleções, Arias e Lucho Rodríguez vão se juntar ao elenco

Da Redação

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 13:40

Bahia tentará classificação inédita à semifinal da Copa do Brasil Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está pronto para a decisão na Copa do Brasil. Na manhã desta quarta-feira (11), o Esquadrão realizou o último treino antes da partida contra o Flamengo, nesta quinta-feira (12), às 21h45, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio.

Depois de um trabalho físico, o elenco realizou um treino técnico com foco na troca de passes na entrada da área, cruzamentos e finalizações. Em seguida, Ceni utilizou metade do gramado e fez uma atividade tática.

Antes do fim da preparação, os jogadores também treinaram pênaltis. Diante do Flamengo, o Bahia terá o retorno do atacante Rafael Ratão, que cumpriu suspensão no confronto de ida. Por outro lado, Biel fez apenas tratamento e deve seguir vetado. Ele tem uma lesão nas costas.

A tendência é a de que Ceni escale a equipe considerada titular do Bahia. Assim, o tricolor entrará em campo com: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Após convocações para as seleções da Colômbia e Uruguai durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo, o lateral direito Arias e o atacante Luciano Rodríguez vão se juntar ao elenco no Rio de Janeiro, local da partida.