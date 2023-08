O Bahia segue em ritmo de preparação para o confronto com o Atlético-MG. Na manhã desta quinta-feira (10), o elenco voltou aos treinos e o técnico Renato Paiva começou a fazer os ajustes para o duelo.



Os jogadores iniciaram o dia com treinos físicos na academia e no campo. Logo depois, Renato Paiva fez um trabalho focado na linha defensiva.



Em outro momento, o treinador montou equipes com 10 atletas cada e fez um tático no qual simulou situações de jogo.