GAROTADA EM AÇÃO

Com time alternativo, Bahia encara o Jacuipense pela estreia no Baianão

Esquadrão entra em campo neste domingo (12), às 16h, no Carneirão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 02:00

Time sub-20 do Bahia encara o Jacuipense no primeiro jogo oficial da temporada Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Pouco mais de um mês após finalizar a temporada 2024, o Bahia voltará a entrar em campo. Mas calma, torcedor. Ainda não será dessa vez que o elenco principal do técnico Rogério Ceni estará em ação. Neste domingo (12), o Esquadrão estreia no Campeonato Baiano utilizando a equipe sub-20. O primeiro desafio será contra o Jacuipense, às 16h, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Pelo segundo ano seguido, o clube decidiu realizar a pré-temporada na Europa. Elenco e comissão técnica desembarcaram em Girona, na Espanha, na sexta-feira (10). A equipe utilizará as instalações do Girona, clube gerido pelo Grupo City, durante o período em solo europeu. Por isso, caberá ao sub-20 representar o Esquadrão nos três primeiros jogos do estadual.

O jovem time que entrará em campo no Carneirão conta com rostos conhecidos, como o meia Roger Gabriel e os atacantes Ruan Pablo e Tiago, que foram utilizados algumas vezes por Rogério Ceni no ano passado. A diretoria também contratou o meia-atacante David Martins, que estava no América Mineiro.

Além disso, na reta final da preparação, o grupo ganhou o reforço de atletas que voltaram de empréstimos. Também vão disputar o campeonato baiano o zagueiro Marcos Victor, os laterais Ryan e Caio Roque, e o atacante Everton Moraes.

Outro que tem um pouco mais de bagagem entre os atletas é o goleiro Gabriel. Formando na base tricolor, o jogador de 20 anos acumula passagem pelo Portimonense, de Portugal, e voltou ao clube no ano passado. Ele ficou no banco na vitória por 2x0 sobre o Atlético-GO, na última rodada do Brasileirão, que garantiu a classificação tricolor à Libertadores. Para muitos jogadores, disputar o Baiano será a chance de mostrar serviço e, quem sabe, ser aproveitado no restante do ano.

“Eu encaro agora, junto com a rapaziada da base, como uma oportunidade gigante pra mim, para eles. Eu creio que junto com eles, a gente da rapaziada aqui que tá no profissional, vai encarar os jogos como se fosse qualquer jogo de qualquer Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil”, afirmou o lateral Ryan, animado.

Com a experiência de já ter defendido o time principal e disputado a Série B do Brasileirão do ano passado pelo CRB, Ryan diz que vai tentar passar tranquilidade para os companheiros e alerta para os perigos do estadual. Em 2024, a equipe sub-20 perdeu por 1x0 para o Jequié e ficou no empate por 3x3 com o Atlético de Alagoinhas nos dois primeiros jogos do torneio.

“O jogo do Campeonato Baiano é muito disputado, os jogadores são muito fortes fisicamente, então creio que a gente vai ter que ter muita consciência, muita tranquilidade para encarar os jogos. Eu falei isso pra eles. Falei pra eles que precisam ter tranquilidade, a gente tem que ter tranquilidade”, completou.

O responsável por “reger” a orquestra tricolor será o técnico Leonardo Galbes. Ele foi o escolhido para substituir Rogério Ferreira, demitido no ano passado. Galbes estava no time principal do Louletano, de Portugal, e acumula passagens por Bolívar, Al-Hilal, Coritiba e seleção boliviana.

JACUIPENSE

Do outro lado, o Jacuipense quer aproveitar o time alternativo do tricolor para largar bem no Baianão. Vice-campeão em 2022 e 2023, o Leão do Sisal quer retomar o protagonismo no cenário local e, para isso, aposta no técnico Rodrigo Chagas, velho conhecido do clube.