DEFINIDO

Com time reserva, Vitória divulga escalação para jogo contra o Defensa y Justicia

Zagueiro Lucas Halter e o meia Matheuzinho começam no banco de reservas

O Vitória divulgou a escalação para a partida contra o Defensa y Justicia com novidades em todos os setores do campo. Nomes considerados titulares, como o zagueiro Lucas Halter e o meia Matheuzinho, começam no banco de reservas. Com um time considerado reserva, o Leão entra em campo às 19h, em partida válida pela Copa Sul-Americana.>