SUL-AMERICANA

Vitória x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto contra os argentinos ocorre nesta terça-feira (6), a partir das 19h

Vitória e Defensa y Justicia se enfrentam nesta terça-feira, em Salvador, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O Rubro-Negro busca a primeira vitória na competição para se manter vivo na briga por uma vaga na próxima fase, enquanto os argentinos tentam sair da lanterna do Grupo B. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Vitória x Defensa y Justicia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 2 na TV fechada e também estará disponível via streaming no Disney+.>

Vitória

Sem vencer na competição, o Vitória ocupa a terceira colocação do Grupo B com dois pontos somados. A equipe baiana tenta se recuperar após a derrota para o Ceará no Brasileirão e chega pressionada para conquistar os três pontos em casa. O técnico terá desfalques importantes por lesão.>

Defensa y Justicia

Com campanha idêntica à do Vitória, o Defensa y Justicia é o lanterna do grupo também com dois pontos. A equipe argentina ainda não venceu e busca uma reação fora de casa para continuar com chances na Sul-Americana.>