SUSPENSO

Com terceiro amarelo, Vitória perde lateral para jogo contra o Vasco

A tendência é de que Thiago Carpini escale o paraguaio Raúl Cáceres como titular diante dos cariocas

Com o terceiro cartão amarelo recebido diante do Ceará, no último sábado (3), o lateral direito Claudinho, do Vitória, está suspenso para a próxima partida no Campeonato Brasileiro. O defensor cumpre a suspensão na 8ª rodada, contra o Vasco. O jogo contra os cariocas será disputado às 18h30 do próximo sábado (10), no Barradão.>