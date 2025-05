RESULTADO RUIM

Vitória perde para o Ceará fora de casa e entra no Z4 do Brasileirão

Leão sofre gol de Marllon no segundo tempo e sai do estádio Presidente Vagas com derrota por 1x0

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2025 às 20:33

Ceará x Vitória no estádio Presidente Vargas Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A série invicta do Vitória no Campeonato Brasileiro terminou. Depois de quatro jogos sem perder na competição, o Leão voltou a ser derrotado, dessa vez para o Ceará. O clube rubro-negro sofreu gol de Marllon no segundo tempo e saiu do estádio Presidente Vagas, em Fortaleza, com o revés por 1x0, na noite deste sábado (3), pela 7ª rodada da Série A.>

O duelo marcou o reencontro do time baiano com o técnico Léo Condé. O treinador, que atualmente dirige a equipe cearense, esteve à frente do Vitória no acesso à elite do futebol nacional e título da Série B em 2023. >

O resultado foi péssimo para o rubro-negro, que entrou na zona de rebaixamento. Estacionado nos 6 pontos após sete partidas, o Leão agora é o 17º colocado - mas ainda pode cair na tabela no complemento da rodada. De quebra, o clube aumentou o jejum fora de casa, que já dura dois meses.>

Não há tempo, porém, para lamentar. O Vitória precisa superar rápido e mudar a chave, voltando suas atenções para a Copa Sul-Americana. A equipe entra em campo nesta terça-feira (6), quando recebe o Defensa y Justicia, às 19h, no Barradão, pela 4ª rodada do torneio continental. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão será só no sábado (10), diante do Vasco, também em casa.>

O jogo>

O Vitória foi escalado pelo técnico Thiago Carpini com quatro mudanças em relação ao time que empatou com o Grêmio, na rodada passada. Na zaga, Neris entrou no lugar do lesionado Zé Marcos e, no meio, o volante Ricardo Ryller substituiu Pepê, também no DM. Já no ataque, Lucas Braga e Carlinhos foram os escolhidos para formar o trio ao lado de Janderson, enquanto Erick e Mosquito começaram no banco.>

Mesmo atuando como visitante, o rubro-negro começou a partida melhor. Com uma marcação avançada, pressionava a saída de bola do Ceará. Não à toa, teve as duas primeiras chances de abrir o placar do jogo. Aos 5, depois de uma cobrança curta de escanteio, Janderson ficou com a bola e cabeceou forte, sobre o travessão. Aos 14, Claudinho cruzou na ponta direita na pequena área, Carlinhos se atirou na bola e finalizou meio desequilibrado para fora.>

O Vovô só foi aparecer com perigo aos 18, e em lance de bola parada. Fernando Sobral sofreu falta na entrada da área e Lucas Mugni cobrou direto, mandando perto do travessão do gol de Lucas Arcanjo. Dez minutos depois, o Leão errou na saída de jogo, Pedro Henrique cabeceou na área, só que a bola foi para fora, sem perigo.>

Nos minutos finais da etapa, os dois times tiveram momentos de perigo. Aos 43, Matheuzinho fez o desarme no meio-campo, saiu em contra-ataque e finalizou na entrada da área, mas Fernando Miguel não teve problemas para defender.>

A resposta do anfitrião veio na sequência, com cabeçada de Pedro Raul defendida por Lucas Arcanjo. Pouco depois, Galeano arriscou de fora da área, a bola desviou e passou perto do gol. No fim, mais uma chance vermelha e preta: Jamerson bateu falta, a bola ficou viva e Lucas Braga finalizou com desvio para fora.>

O Ceará iniciou a segunda etapa mais agressivo, pressionando bastante. Ainda no primeiro minuto, Matheus Bahia roubou a bola, avançou e cruzou para Pedro Henrique bater de primeira, na defesa. Na sequência, foi a vez do próprio Bahia chutar, exigindo boa defesa de Lucas Arcanjo. Aos 8, mais uma chance de Pedro Henrique, dessa vez em cobrança de falta, no travessão.>

De tanto martelar, o Vovô conseguiu balançar as redes. Após cobrança de escanteio, Marllon apareceu completamente livre para cabecear no fundo do gol, fazendo o 1x0 para o anfitrião aos 10 minutos. >

Depois de sofrer o gol, Carpini promoveu três mudanças de uma só vez no Vitória, sacando Ricardo Ryller, Lucas Braga e Carlinhos para as entradas de Wellington Rato, Erick e Léo Pereira. As alterações deram um gás no Leão, que começou a batalhar pelo empate. >

Em sua primeira chance na partida, o camisa 10 achou espaço para bater de longe, a bola desviou na marcação e Fernando Miguel fez a defesa. Rato voltou a aparecer pouco depois, quando pegou sobra dentro da área e chutou quase sem ângulo no gol, mas o goleiro do Ceará espalmou.>

Depois disso, foi o mandante quem voltou a ficar bem perto de balançar as redes. Aos 36, Rômulo arriscou de longe, e Arcanjo espalmou para o lado. Na sequência, o rebote ficou com Pedro Henrique, que chutou à queima-roupa - mas o arqueiro rubro-negro salvou de novo. Dois minutos depois, Lelê recebeu na cara do gol e mandou para fora. Aos 43, Fabri teve chance de empatar depois de ganhar de Matheus Bahia, mas não conseguiu finalizar.>

Ficha técnica

Ceará x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro>

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni (Rômulo); Galeano (Bruno Tubarão), Pedro Henrique (Nicolas) e Pedro Raul (Lelê). Técnico: Léo Condé.>

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Neris (Edu) e Jamerson; Ricardo Ryller (Wellington Rato), Ronald e Matheuzinho (Fabri); Lucas Braga (Erick), Janderson e Carlinhos (Léo Pereira). Técnico: Thiago Carpini.>

Local: estádio Presidente Vagas, em Fortaleza>

Gols: Marllon, aos 10 minutos do segundo tempo;>

Cartões amarelos: Lucas Braga, Matheuzinho e Claudinho, do Vitória;>

Arbitragem: Alex Gomes Stefano, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (trio do Rio de Janeiro).>