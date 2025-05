SERÁ QUE ACERTAM?

Ceará x Vitória: ChatGPT e Meta preveem resultado do jogo do Brasileirão

O CORREIO pediu para as inteligências artificiais entrarem na brincadeira e palpitarem sobre o resultado da partida

O Vitória visita o Ceará, neste sábado (3), de olho em um resultado positivo para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 7ª rodada da competição, está marcada para 18h30, no estádio Presidente Vargas. Antes de a bola rolar, o CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA palpitarem sobre qual será o resultado do jogo.>