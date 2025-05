PERTO DA ESTREIA

Kayzer treina pela primeira vez com elenco do Vitória; veja lista de lesionados

Quatro desfalques por questões médicas vão precisar ser contornados pelo técnico Thiago Carpini

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de maio de 2025 às 16:50

Renato Kayzer treinou na reapresentação do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O atacante Renato Kayzer treinou pela primeira vez com o elenco na reapresentação do Vitória visando o jogo contra o Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana. Apesar da recuperação da lesão, o centroavante só deve fazer sua primeira partida pelo rubro-negro no final de semana, contra o Vasco.>

Após pouco destaque no ataque do Fortaleza em 2025 e a chegada de Deyverson, Kayzer foi negociado pelo Fortaleza com o Vitória durante a janela de transferências dos estaduais deste ano. O Rubro-Negro baiano adquiriu 50% dos direitos do atleta por R$ 5 milhões. O Tricolor do Pici, que tinha 60% dos direitos, permaneceu com 10% da fatia.>

Desfalques

Em contrapartida à volta do centroavante, quatro desfalques por questões médicas vão precisar ser contornados pelo técnico Thiago Carpini. Além do volante Willian Oliveira e do atacante Carlos Eduardo, o departamento médico do Leão ganhou os "reforços" de Zé Marcos e de Pepê.>

O zagueiro Zé Marcos, que vinha com sequência como titular, trata lesão no músculo posterior da coxa direita. No meio de campo, Willian Oliveira segue em recuperação da lesão no joelho, enquanto Pepê trata problema no ligamento do tornozelo direito. Por fim, Carlos Eduardo é desfalque por questão no músculo posterior da coxa.>