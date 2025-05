LEMBRA DELE?

Ex-Vitória arranca do próprio campo e faz golaço na Série C; veja

Jogador chegou à Toca do Leão em 2009, após se destacar com a camisa do Itabuna

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de maio de 2025 às 17:30

Momento do gol de Neto Berola, do Ituano, contra o ABC Crédito: Reprodução/Nosso Futebol+

O ex-atacante do Vitória Neto Berola marcou um golaço que garantiu o triunfo do Ituano nos acréscimos da partida contra o ABC por 3 a 2. O confronto, válido pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, foi definido pelos visitantes aos 50 minutos do segundo tempo.>

Nos minutos finais do jogo, o atacante arrancou com a bola ainda no campo do adversário, venceu uma disputa em contra-ataque, driblou o lateral Lucas Sampaio e deu uma cavadinha por cima do goleiro Felipe Garcia, para marcar o gol da vitória.>

Não é nada, só um golaço do Neto Berola para o Ituano pela Série C



Gelado, ok? ?



Galo de Itu líder pic.twitter.com/jgbyNQy42T — VULGÃOᶜˢᵃ ?️‍? (@VULGAOTT) May 4, 2025

Indo para sua quarta temporada no Ituano, o experiente atacante de 37 anos, que já foi campeão da Libertadores pelo Atlético-MG em 2013, conviveu com lesões nos primeiros momentos da sua passagem de três anos pelo Rubro-negro. >

Neto Berola já tem dez gols em 20 jogos na atual temporada e vive sua fase mais artilheira desde 2011, quando balançou as redes 13 vezes pelo Galo de Minas.>