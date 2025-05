DE FORA

Volante vira desfalque no Vitória após ser diagnosticado com Vertigem Posicional Paroxística Benigna

Gabriel Baralhas apresentou um quadro de tontura e mal-estar exacerbados ao realizar determinados movimentos

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de maio de 2025 às 17:47

Gabriel Baralhas está fora da partida contra o Defensa y Justicia Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O volante Gabriel Baralhas vai desfalcar o Vitória na partida contra o Defensa y Justicia, realizada nesta terça-feira (6), no Barradão. O jogador rubro-negro foi diagnosticado com uma Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB), quadro que leva à tontura, causando instabilidade motora no atleta, especialmente em atividades físicas.>

De acordo com as informações divulgadas pelo Vitória, Baralhas se queixou de tontura e mal-estar ao realizar determinados movimentos desde a última sexta-feira (2), durante a viagem para a partida contra o Ceará. O jogador não entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro.>

Após avaliação médica detalhada, exames laboratoriais e de imagem, Gabriel Bralhas iniciou o tratamento para reabilitação nesta terça-feira (6). O prazo de retorno do jogador vai depender de sua evolução. Além do volante, o Leão conta com mais três desfalques para o confronto pela Copa Sul-Americana.>