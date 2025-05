SUL-AMERICANA

Vitória enfrenta o Defensa y Justicia no Barradão em busca de voltar a vencer

Confronto contra os argentinos acontece nesta terça-feira (6), às 19h

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de maio de 2025 às 05:00

Vitória volta a campo nesta terça-feira (5), pela Sul-Americana Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

É preciso vencer para espantar a crise. No caso do Vitória, voltar a ganhar jogos na temporada e mostrar consistência para acabar com a instabilidade do time na temporada. A nova oportunidade do Leão para dar fim ao jejum de quatro partidas sem vencer ocorre nesta terça-feira (6), quando os baianos recebem o Defensa y Justicia no Barradão, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. A bola rola às 19h.>

Após ser derrotado para o Ceará no Brasileirão, o Leão chega com ânimo baixo para o confronto. Soma-se ainda o fato de que o clube vermelho e preto só venceu três partidas de 17 disputadas nos últimos dois meses. Desde o empate contra o Altos-PI, pela Copa do Nordeste, foram seis derrotas e oito empates. O rendimento equivale a um aproveitamento de 33%.>

“É um momento bem delicado, conturbado em virtude dos resultados. Mas quando se tem confiança no trabalho, a gente já saiu de situações muito piores no ano passado. A gente tem que ter mais sabedoria e maturidade coletiva e não absorver tantas coisas ruins que vêm de fora, que é natural. É trabalhar para que as vitórias voltem a acontece”, disse o técnico sobre a fase da equipe.>

Quando enfrentou o Vitória pela primeira vez na temporada, o Defensa y Justicia já amargava uma sequência de jogos sem conseguir vencer. Desde então, o time de Florencio Varela disputou mais cinco confrontos, sendo superado em três deles. O clube argentino não vence desde o dia 9 de março, quando superou o Estudiantes. Após essa partida, foram 10 confrontos disputados, com quatro empates e seis derrotas. O aproveitamento foi de 13%.>

Para a partida, o técnico Thiago Carpini vai precisar contornar quatro desfalques por questões médicas. O zagueiro Zé Marcos, que vinha com sequência como titular, trata lesão no músculo posterior da coxa direita. No meio de campo, Willian Oliveira segue em recuperação da lesão no joelho, enquanto Pepê trata problema no ligamento do tornozelo direito. Por fim, Carlos Eduardo é desfalque por lesão no músculo posterior da coxa.>