Com torcida de Neymar, Alcaraz bate Monfils e avança no Miami Open

Número 2 do tênis mundial contou com a torcida do craque brasileiro e do astro Jimmy Butler, do Miami Heat

Publicado em 26 de março de 2024 às 14:32

Carlos Alcaraz (de azul), entre Davi Lucca, Neymar e Jimmy Butler Crédito: Reprodução

O tenista Carlos Alcaraz contou com a torcida de Neymar e de Jimmy Butler para derrotar o francês Gaël Monfils na terceira fase do Masters 1000 de Miami. O jogador do Al-Hilal acompanhou a partida junto do filho mais velho, Davi Lucca, de 12 anos, e o astro da NBA, que atua pelo Miami Heat.

A própria página do torneio divulgou o encontro entre os astros do esporte. O número 2 do tênis mundial cumprimentou e abraçou Neymar e Butler, além de conversar com os dois entre risadas. O encontro foi depois da vitória de Alcaraz diante de Monfils. O ex-tenista argentino Juan Martin del Potro também acompanhou a partida na torcida.

"Ter essas lendas de todos os esportes é ótimo para mim. Procuro mostrar um ótimo tênis para tentar deixá-los felizes também e fazer com que gostem dos meus jogos. Eu tenho uma relação próxima com Jimmy Butler. Conversei um pouco com Juan Martin e Neymar. É uma ótima oportunidade tê-los por perto e ter a chance de conversar um pouco com eles. É ótimo fazer um show na frente deles", falou Alcaraz, ainda na quadra, após a vitória.

O tenista espanhol busca mais uma vez o topo no torneio de Miami Foi lá, em 2022, que ele venceu o primeiro Masters 1000 da carreira. Com a desistência de Novak Djokovic, líder do ranking da ATP, ele tem o favoritismo no torneio. Agora, nas oitavas de final, o adversário é o italiano Lorenzo Musetti.