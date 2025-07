GP DA INGLATERRA

Bortoleto fecha treino em último após rodada em Silverstone e Hamilton lidera com festa da torcida

Após destaque na Áustria, brasileiro tem inicio discreta no GP da Inglaterra; Piloto da Ferrari domina e faz a festa da torcida local



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 4 de julho de 2025 às 14:58

Lewis Hamilton em ação no 1º treino livre do GP da Inglaterra Crédito: Divulgação/F1

Depois de conquistar seu melhor desempenho na temporada no GP da Áustria, Gabriel Bortoleto teve um início apagado no fim de semana do GP da Inglaterra. Nesta sexta-feira (5), o piloto brasileiro rodou no tradicional circuito de Silverstone e terminou o primeiro treino livre na última posição, com o tempo de 1min28s397. Já Lewis Hamilton animou a torcida local ao ser o mais rápido da sessão, com 1min26s892. >

Bortoleto vinha de um grande fim de semana em Spielberg, com seus melhores resultados tanto no treino classificatório quanto na corrida - terminou em 8º. Nesta sexta, chegou a figurar em 14º, mas praticamente acabou com suas chances de obter posição melhor ao rodar na pista na metade da sessão.>

O brasileiro perdeu o controle da sua Sauber ao tocar na zebra e deu dois giros no traçado, terminando na grama, sem maiores consequências. A direção de prova chegou a acionar a bandeira amarela, que vigorou por apenas alguns segundos. Ao desgastar seu conjunto de pneus, não conseguiu mais brigar por melhores posições na tabela de tempos.>

Bortoleto terminou a sessão com a última marca: 1min28s397. Ficou atrás até do seu companheiro de equipe nesta sessão, o inexperiente estoniano Paul Aron, reserva da Alpine que substituiu o alemão Nico Hülkenberg na Sauber neste treino. Aron anotou o 17º tempo.>

Em situação oposta, Hamilton assumiu a ponta antes da metade do treino e empolgou a torcida ao anotar o tempo de 1min26s892. Ele não foi alcançado pela dupla da McLaren, que lidera o campeonato Norris, mantendo o embalo da sua vitória na Áustria, foi superior ao líder do Mundial de Pilotos e anotou o segundo melhor tempo.>

O holandês Max Verstappen, que não conseguiu completar a corrida passada, foi discreto nesta sexta. Não passou do 10º tempo. Pelo rádio, criticou a sua Red Bull: "Inacreditável". Ao longo da semana, o tetracampeão mundial foi alvo de rumores sobre uma possível transferência para a Mercedes, o que ele negou na quinta-feira.>

A sessão de abertura em Silverstone foi discreta. As exceções foram Bortoleto e o francês Pierre Gasly, que deu uma escapada, sem maiores consequências. Para este fim de semana, a maior parte das equipes apresenta atualizações, a exemplo do que havia iniciado na etapa passada, na Áustria, com destaque para a Sauber, do piloto brasileiro.>