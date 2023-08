Com trauma no joelho, Railan é dúvida para jogo do Vitória contra o Ceará

Utilizado pelo técnico Léo Condé nos últimos sete jogos, Railan pode desfalcar o Vitória no jogo contra o Ceará, domingo (13), às 18h, no Barradão. O lateral direito teve um trauma no joelho e foi examinado pelos médicos do clube na reapresentação do elenco, na tarde de quarta-feira (9), na Toca do Leão.



Railan se machucou durante o segundo tempo da derrota por 2x0 para o Londrina, na última segunda-feira (7). Ele deixou o banco aos 28 minutos para substituir o zagueiro Yan Souto e precisou deixar o gramado dez minutos depois por conta da dor no joelho direito. O atacante Werder entrou no lugar dele.