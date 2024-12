LEÃO INTERNACIONAL

Com Vitória classificado, saiba quando será realizado o sorteio da Sul-Americana

Rubro-negro entra direto na fase de grupos da competição, que está programada para começar no início de abril

O Vitória terminou na 11ª posição do Campeonato Brasileiro e se classificou para a Copa Sul-Americana em 2025. Desde 2016, o rubro-negro baiano não joga a competição internacional, que próximo ano tem a final em jogo único programado para acontecer em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no dia 22 de novembro. Relembre as campanhas do rubro-negro no torneio.