Confronto entre Bahia e Botafogo tem retrospecto equilibrado

Bahia perdeu a vantagem nos confrontos com o Botafogo após revés no 1º turno. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia largou bem no returno do Campeonato Brasileiro com a goleada de 4x0 sobre o Red Bull Bragantino, na Fonte Nova. O tricolor tenta agora emplacar uma boa sequência para sair da parte de baixo da tabela. Para isso, precisará recuperar contra o Botafogo uma hegemonia que foi perdida na primeira metade da Série A.



Até o último encontro, pela 2ª rodada do Brasileirão, o Bahia ostentava três triunfos seguidos sobre o Botafogo. O clube baiano não perdia para o alvinegro desde 2019. A conta inclui jogos em Salvador e no Rio de Janeiro.

A derrota por 2x1, na Fonte Nova, quebrou a boa sequência azul, vermelha e branca e deixou o retrospecto geral empatado. De acordo com dados do próprio Bahia, o time enfrentou o Botafogo 69 vezes na história. Foram 24 vitórias para cada lado e 21 empates.

Neste domingo, as equipes voltam a ficar frente a frente, pela 21ª rodada. A partida será no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Por sinal, a última lembrança do Esquadrão no Engenhão é positiva. Em 2020, o time treinado por Mano Menezes venceu o alvinegro por 2x1. Gilberto e Élber marcaram os gols, enquanto Pedro Raul descontou.

O jogo era atrasado da 1ª rodada do Brasileirão e a vitória fez o Bahia quebrar uma sequência de nove jogos sem vencer, alcançar o primeiro triunfo fora de casa na competição e sair da zona de rebaixamento. A equipe era a lanterna.

A diferença é que agora é que o Botafogo vive uma fase completamente diferente. Se em 2020 o triunfo do Bahia afundou o adversário no Z4, em 2023 o clube carioca olha para o alto. É o atual líder, com 48 pontos, 11 de diferença para o Palmeiras, segundo colocado.

O desafio do Bahia, aliás, será o de quebrar a fase alvinegra. Com o empate por 1x1 com o Defensa y Justicia, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, o Botafogo chegou a 18 jogos de invencibilidade na temporada. A maior da história do clube.

No Brasileirão, a equipe ainda não foi derrotada como mandante e tem 100% de aproveitamento em dez partidas disputadas. Apesar de todo o cenário, o atacante Ademir acredita que o Bahia pode voltar do Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem.

“Agora, temos novamente um grande desafio pela frente, o que nos motiva ainda mais. É um jogo de três pontos como qualquer outro, mas contra o líder, que em casa tem um aproveitamento impressionante... é o time a ser batido no campeonato e isso dá um clima especial ao jogo”, disse.

Se serve de alento para os tricolores, foi no Rio de Janeiro que o Bahia conquistou o seu único triunfo na condição de visitante no Brasileirão. Pela 3ª rodada, o Esquadrão bateu o Vasco, por 1x0, em São Januário.