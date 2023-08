Bahia não vence fora de casa desde a terceira rodada da Série A. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O primeiro turno do Brasileirão está chegando ao fim. Domingo (20), o Bahia enfrenta o Atlético-MG, no Mineirão, no duelo que marca a metade da Série A. O confronto será também a última chance para o clube baiano voltar a vencer fora de casa antes da virada.



Até aqui, o Bahia venceu apenas um jogo na condição de visitante - e faz tempo. Foi na 3ª rodada, 1x0 sobre o Vasco, em São Januário, no dia 1º de maio. Thaciano marcou o único gol.

De lá para cá, foram quatro derrotas e três empates fora de casa. Assim, o time treinado por Renato Paiva somou apenas seis dos 27 pontos disputados nessa condição. Um aproveitamento de 22,2% que coloca o clube com a sexta pior campanha entre os visitantes. Os outros cinco são o São Paulo e os times da zona de rebaixamento: Santos, Coritiba, Vasco e América-MG.

Das 20 equipes que disputam a primeira divisão, somente América-MG e São Paulo ainda não ganharam fora de casa. O Coelho é o lanterna. O tricolor paulista está em 9º porque compensa essa fragilidade com a força em casa, onde tem o terceiro melhor aproveitamento.

Apesar do desempenho apresentado pelo Bahia no primeiro turno, o atacante Everaldo está confiante em voltar de Minas Gerais com os três pontos da bagagem. Para ele, a atuação e o triunfo sobre o América-MG, na rodada passada, elevaram a moral do grupo.

“Temos esse próximo jogo para isso [voltar a vencer fora de casa], último jogo do primeiro turno. Temos condições, o grupo é bom, deu uma encorpada com reforços de qualidade, dá um ânimo a mais. Não só de buscar esse triunfo fora de casa, mas para os próximos jogos”, comentou o camisa 9.

Por sinal, o baixo aproveitamento fora de casa no primeiro turno não é uma exclusividade do time formado em 2023. No retrospecto do Brasileirão por pontos corridos com 20 clubes, a melhor campanha do Bahia foi em 2019, quando somou 10 pontos em nove partidas. Um aproveitamento de 37%.

Mais do que voltar a vencer longe de Salvador, conquistar uma vitória no Mineirão será quase uma garantia de que o clube não terminará o turno dentro da zona de rebaixamento. O Esquadrão é o 16º colocado, empatado em pontos com o Santos, 18 cada, e leva vantagem no saldo de gols. Em caso de triunfo, o Bahia pode subir até 14º.

“É uma posição complicada, que não condiz com o grupo que temos e o trabalho que vem sendo desempenhado. Agora [a vitória] nos dá tranquilidade para trabalhar, mas sabendo que já temos uma pedreira, o Atlético-MG, no domingo. Um jogo fora de casa, difícil, mas temos totais condições de chegar lá e conquistar o triunfo”, completou Everaldo.

Se vencer, o Bahia encerrará um jejum contra o Atlético-MG que dura desde 2019 fora de casa. No Brasileirão daquele ano, Gilberto fez o único gol no estádio Independência.