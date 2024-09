MUDANÇA FORÇADA

Contra o Fortaleza, Bahia terá nova dupla de zaga após nove jogos; vejas as opções

Titular absoluto da defesa tricolor, Kanu recebeu o terceiro amarelo e está suspenso

Gabriel Rodrigues

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 05:00

Victor Cuesta é o mais cotado para ser titular do Bahia, mas tem concorrência Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Depois de nove jogos, o Bahia vai ter uma dupla de zaga diferente. Para o confronto com o Fortaleza, o técnico Rogério Ceni será obrigado a mudar o time, já que o zagueiro Kanu recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 3x0 sobre o Atlético-MG e está suspenso. Pelo menos três jogadores disputam a posição para a partida diante do Leão do Pici, neste sábado, às 21h, no estádio Castelão, pela 26ª rodada da Série A.

Com uma semana inteira de preparação até o duelo na capital cearense, Ceni ganhou tempo para descansar o elenco e definir o substituto de Kanu. O mais provável é que o zagueiro Víctor Cuesta fique com a vaga. Titular no início da temporada, o argentino tem sido uma espécie de reserva imediato do Esquadrão e foi requisitado pelo treinador quando o próprio Kanu estava machucado.

Pelo Brasileirão, Cuesta disputou seis jogos, todos na condição de titular. A última participação dele foi no empate por 1x1 com o Botafogo, no estádio Nilton Santos, pelo primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. O entrosamento com Gabriel Xavier pode ser um trunfo na disputa pela posição, mas o ritmo pode pesar na escolha pelo experiente defensor.

Cuesta ficou fora dos dois últimos jogos do Bahia, contra o Flamengo, na Copa do Brasil, e Atlético-MG, pela Série A, após sofrer uma entorse no tornozelo. O jogador está recuperado do problema e voltou a treinar normalmente com os companheiros no CT Evaristo de Macedo.

Se optar por um outro atleta, Rogério Ceni tem à disposição os zagueiros David Duarte e Vitor Hugo. David tem tido pouco espaço no clube baiano na atual temporada. Tanto que disputou apenas uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Ele esteve na formação inicial no empate por 1x1 contra o Internacional, tendo, inclusive, marcado o gol do Esquadrão no duelo na Fonte Nova. Na ocasião, Kanu estava machucado e Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já Vitor Hugo, que foi titular em boa parte do Brasileirão do ano passado, esteve emprestado ao grego Panathinaikos no primeiro semestre. Ele voltou ao Bahia em julho, durante a segunda janela de transferências, e desde então atuou em apenas uma partida. O defensor também foi utilizado por Rogério Ceni no jogo contra o Internacional, quando substituiu o próprio David Duarte, no segundo tempo.

“A gente tem que observar e tentar, com espaçamento maior, algumas alternativas para jogo. Temos o Kanu suspenso [contra o Fortaleza]. Vamos pensar no que fazer”, resumiu o treinador tricolor.

Fim da sequência

A suspensão de Kanu vai fazer Rogério Ceni quebrar uma sequência de oito jogos escalando o mesmo time. Desde o confronto com o Fluminense, pela abertura do returno do Brasileirão, o treinador vinha colocando em campo o que considera ser a equipe titular do Bahia. No período, o Esquadrão venceu quatro partidas, perdeu três e empatou uma.

A dupla de zaga formada por Kanu e Gabriel Xavier apareceu entre os 11 iniciais do tricolor em 25 jogos na temporada. Com os dois em campo, o clube ganhou 15 compromissos, perdeu sete e empatou três. Ainda sofreu 19 gols e, em 13 duelos, não foi vazado. A conta leva em consideração confrontos do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão.