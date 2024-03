E.C. BAHIA

Convocado pela Colômbia, Santiago Arias vai desfalcar o Bahia

Lateral direito é titular com o técnico Rogério Ceni

Publicado em 14 de março de 2024 às 10:42

Lateral do Bahia, Santiago Arias é convocado pela Colômbia Crédito: Letícia Martins / ECB

O Bahia jogará desfalcado na lateral direita em alguns confrontos deste mês de março. Principal escolha do técnico Rogério Ceni para a aposição, Santiago Arias foi convocado para defender a seleção da Colômbia e vai se ausentar da rotina tricolor por alguns dias.

Treinada por Néstor Lorenzo, a Colômbia vai disputar amistosos contra Espanha e Romênia. O primeiro jogo será no dia 22 de março, em Londres, no estádio Olímpico. O segundo acontecerá no dia 26, em Madrid, no estádio Cívitas Metropolitano.

Em função destas datas, Santiago Arias pode desfalcar o Bahia em três jogos da Copa do Nordeste. Ele deve ficar fora do Ba-Vi, que será disputado no dia 20, na Fonte Nova, e também dos confrontos com Maranhão, dia 24, e Botafogo-PB, dia 27.

Dos 26 jogadores convocados pela Colômbia, 25 atuam fora do país, cinco deles no futebol brasileiro. Além de Santiago Arias, o volante Richard Rios, do Palmeiras, o meia James Rodriguez, do São Paulo, o meia-atacante John Arias, do Fluminense, e o centroavante Rafael Borré, do Internacional, também integram a lista.