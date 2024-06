GRUPO A

Copa América começa com vitória da Argentina sobre o Canadá

Com o triunfo, os hermanos assumiram a primeira posição do Grupo A

A campeã mundial Argentina derrotou o Canadá por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (20) no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia (Estados Unidos), na partida de abertura da Copa América de futebol masculino. Com o triunfo, os hermanos assumiram a primeira posição do Grupo A da competição com três pontos. Já os canadenses aparecem na lanterna da chave sem ponto algum.