HEGEMONIA

Corinthians vence Cruzeiro e é campeão brasileiro de futebol feminino pela 6ª vez seguida

Time mineiro, que teve melhor campanha na primeira fase, perseguia sua primeira conquista

Estadão

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 13:24

Corinthians foi campeão de novo Crédito: Reprodução

O Corinthians confirmou sua hegemonia absoluta no Brasileirão Feminino com a vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 na decisão deste domingo, na Neo Química Arena, e a conquista do título de 2025.

Agora são 7 taças do time alvinegro, 6 consecutivas (a primeira em 2018 e a sequência de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) na 10ª participação na Série A1. É o maior vencedor nacional da modalidade. Pelo título, vai receber uma premiação de R$ 1,8 milhão, aumento de 20% em relação ao ano passado.

Já o Cruzeiro, time de melhor campanha na primeira fase, perseguia sua primeira conquista.

A expectativa de recorde de público não se confirmou. Foram 41 130 torcedores em Itaquera. O time é o detentor do recorde de público entre clubes do futebol feminino nacional e sul-americano, com 44.529 mil torcedores na Neo Química Arena, marca alcançada na última temporada, também na final do Brasileirão.

Mesmo sem recorde, a torcida foi mesmo fundamental. Até nos momentos de maior equilíbrio no jogo, o apoio de mais de 40 mil vozes não cessou. Dá para afirmar que invencibilidade do clube no futebol feminino - o Corinthians nunca perdeu uma partida em casa - tem participação direta dos torcedores.

O empate por 2 a 2 na primeira partida apontava o equilíbrio da decisão. Embora tivesse maior posse de bola desde o início de jogo, o Corinthians criou poucas chances claras.

Dois fatores explicam a falta de objetividade: a boa marcação do Cruzeiro, principalmente no meio-campo, com uma sequência de faltas, e a pouca de inspiração das jogadoras de criação dos times de casa. Com isso, a melhor chance foi do time visitante. Aos 34, Gabi Soares acertou o travessão das corintianas, deixando mudo o estádio.

O Corinthians voltou com uma formação mais ousada no segundo tempo, com a entrada da atacante Vic Albuquerque no lugar de Dayana. Com a mudança, o técnico Lucas Piccinato deixou o time mais agressivo no ataque, principalmente pelos lados do campo.

A mudança surgiu efeito rapidamente. Após uma sequência de cruzamentos - o Corinthians sempre pressiona os adversários no início de cada tempo -, o time conseguiu abrir o placar. Aos 4 minutos, Thaís Ferreira aproveitou o rebote da goleira Camila e abriu o placar.

A vantagem no placar obrigou as cruzeirenses a deixarem a postura reativa, esperando os erros corintianos. A estratégia para buscar o empate foi o lançamento longo e, principalmente, os cruzamentos na área. Mas faltava aproximação no sistema ofensivo para criar mais oportunidades.