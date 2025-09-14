TABU

Bahia defende longa invencibilidade como mandante diante do Cruzeiro

Esquadrão não perde para a Raposa em casa desde 2014

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10:00

Cruzeiro 3x0 Bahia - 4ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O Bahia enfrenta o Cruzeiro nesta segunda-feira (15), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Tricolor busca se recuperar da eliminação na Copa do Brasil e, sobretudo, voltar a vencer na competição após a dura goleada sofrida contra o Mirassol, mantendo-se firme na disputa pelo G-4. A tarefa, no entanto, não será simples: o adversário é o vice-líder da Série A. Ainda assim, o Esquadrão aposta em um tabu de mais de 10 anos sem perder como mandante para a Raposa, fator que alimenta a confiança da equipe e da torcida.

No retrospecto geral, a vantagem é cruzeirense. Em 60 jogos, o time mineiro soma 32 vitórias (53%), contra 14 empates (23%) e 14 triunfos do Bahia (23%). Pela Série A, o cenário segue semelhante: são 27 vitórias da Raposa (54%), 13 empates (26%) e apenas 10 resultados positivos para o Esquadrão (20%).

Quando a disputa acontece em Salvador, porém, o equilíbrio muda de lado. No histórico geral, o Bahia leva vantagem: 14 vitórias (44%), 6 empates (22%) e 9 derrotas (33%). Já pela elite do futebol nacional, o confronto é totalmente equilibrado: cada equipe venceu 8 vezes, além de 5 empates.

O que anima os baianos é o desempenho recente em casa. Desde 2014, o Cruzeiro não vence o Bahia como visitante. Naquele ano, pela primeira rodada da Série A, a Raposa triunfou por 2 a 1 na Fonte Nova, com gols de Nilton e Marcelo Moreno; Talisca, de pênalti, descontou para o Tricolor.