Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia defende longa invencibilidade como mandante diante do Cruzeiro

Esquadrão não perde para a Raposa em casa desde 2014

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10:00

Bahia x Cruzeiro
Cruzeiro 3x0 Bahia - 4ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O Bahia enfrenta o Cruzeiro nesta segunda-feira (15), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Tricolor busca se recuperar da eliminação na Copa do Brasil e, sobretudo, voltar a vencer na competição após a dura goleada sofrida contra o Mirassol, mantendo-se firme na disputa pelo G-4. A tarefa, no entanto, não será simples: o adversário é o vice-líder da Série A. Ainda assim, o Esquadrão aposta em um tabu de mais de 10 anos sem perder como mandante para a Raposa, fator que alimenta a confiança da equipe e da torcida.

No retrospecto geral, a vantagem é cruzeirense. Em 60 jogos, o time mineiro soma 32 vitórias (53%), contra 14 empates (23%) e 14 triunfos do Bahia (23%). Pela Série A, o cenário segue semelhante: são 27 vitórias da Raposa (54%), 13 empates (26%) e apenas 10 resultados positivos para o Esquadrão (20%).

Últimos confrontos entre BahiaxCruzeiro

Cruzeiro 3x0 Bahia - 4ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues I EC Bahia
Bahia 1x1 Cruzeiro - 30ª rodada Brasileirão 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 4x1 Cruzeiro - 11ª rodada Brasileirão 2024 por Arrison Marinho/CORREIO
Cruzeiro 3x0 Bahia - 29ª rodada Brasileirão 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 2x2 Cruzeiro - 10ª rodada Brasileirão 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 5
Cruzeiro 3x0 Bahia - 4ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues I EC Bahia

Quando a disputa acontece em Salvador, porém, o equilíbrio muda de lado. No histórico geral, o Bahia leva vantagem: 14 vitórias (44%), 6 empates (22%) e 9 derrotas (33%). Já pela elite do futebol nacional, o confronto é totalmente equilibrado: cada equipe venceu 8 vezes, além de 5 empates.

O que anima os baianos é o desempenho recente em casa. Desde 2014, o Cruzeiro não vence o Bahia como visitante. Naquele ano, pela primeira rodada da Série A, a Raposa triunfou por 2 a 1 na Fonte Nova, com gols de Nilton e Marcelo Moreno; Talisca, de pênalti, descontou para o Tricolor.

De lá para cá, foram seis partidas em Salvador, com três empates e três vitórias do Bahia. O último triunfo ocorreu justamente no Brasileirão passado, pela 11ª rodada, quando o Esquadrão venceu de virada por 4 a 1. Thaciano abriu o marcador, Estupiñán balançou as redes duas vezes, Biel completou a goleada, enquanto Gabriel Veron descontou para os mineiros.

Leia mais

Imagem - CBF define nova data para jogo atrasado do Bahia

CBF define nova data para jogo atrasado do Bahia

Imagem - Retorno de Arias e DM cheio marcam reapresentação do Bahia antes de duelo com o Cruzeiro

Retorno de Arias e DM cheio marcam reapresentação do Bahia antes de duelo com o Cruzeiro

Imagem - Eliminação para o Fluminense é a 10ª sofrida pelo Bahia nas quartas da Copa do Brasil; veja histórico

Eliminação para o Fluminense é a 10ª sofrida pelo Bahia nas quartas da Copa do Brasil; veja histórico

Mais recentes

Imagem - Luisa Stefani e húngara Babos viram sobre dupla brasileira e são campeãs do SP Open de tênis

Luisa Stefani e húngara Babos viram sobre dupla brasileira e são campeãs do SP Open de tênis
Imagem - Rodrigo faz alerta após derrota do Vitória para o Fortaleza: ‘Precisamos pontuar fora’

Rodrigo faz alerta após derrota do Vitória para o Fortaleza: ‘Precisamos pontuar fora’
Imagem - Matheuzinho analisa mais uma derrota do Vitória fora de casa: 'Faltou ficar mais com a bola'

Matheuzinho analisa mais uma derrota do Vitória fora de casa: 'Faltou ficar mais com a bola'

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador
01

Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador

Imagem - Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana
02

Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana

Imagem - Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia
03

Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia

Imagem - Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador
04

Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador