CBF define nova data para jogo atrasado do Bahia

Pedro Carreiro
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 20:55
A CBF definiu nova data para a realização do jogo atrasado entre Bahia e Internacional, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no dia 22 de outubro, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). A partida havia sido adiada por conta da participação do Bahia nos playoffs da Copa Sul-Americana.
O Esquadrão de Aço ainda tem duas partidas pendentes no Brasileirão. Além do duelo contra o Inter, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni enfrentará o Vasco, pela 16ª rodada, no dia 24 de setembro, às 19h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).
Antes do encontro atrasado contra o Colorado, o Tricolor terá outros seis confrontos. O primeiro deles nesta segunda-feira (15), às 20h, contra o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada. Atualmente, a equipe a quarta colocação do Brasileirão, com 36 pontos conquistados em 20 jogos, e foca todas as suas energias na disputa da competição após ser eliminado da Copa do Brasil.