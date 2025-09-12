ANOTA NA AGENDA

CBF define nova data para jogo atrasado do Bahia

Confronto contra o Internacional, válido pela 14ª rodada do Brasileirão, será disputado no dia 22 de outubro

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 20:55

Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A CBF definiu nova data para a realização do jogo atrasado entre Bahia e Internacional, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no dia 22 de outubro, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). A partida havia sido adiada por conta da participação do Bahia nos playoffs da Copa Sul-Americana.

O Esquadrão de Aço ainda tem duas partidas pendentes no Brasileirão. Além do duelo contra o Inter, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni enfrentará o Vasco, pela 16ª rodada, no dia 24 de setembro, às 19h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).