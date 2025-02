DIVÓRCIO

Corno e computador quebrado: saiba por que o casamento de Ronaldo Fenômeno durou só três meses

O jogador se casou em um castelo francês com a modelo Daniella Cicarelli em fevereiro de 2005

Marina Branco

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 14:03

Casamento de Ronaldo Fenômeno Crédito: Reprodução I Revista Época

No dia 14 de fevereiro de 2005, o Brasil inteiro ficou sabendo do casamento de Ronaldo Fenômeno com Daniella Cicarelli. Realizado em uma cerimônia de luxo dentro de um castelo na França, o casamento entre jogador e modelo durou bem menos do que o esperado, com os papéis do divórcio chegando somente três meses depois.>

O laço dos dois durou apenas 86 dias, terminando quando o craque ainda jogava no Real Madrid. Desde o dia vivido no castelo de Chantilly, no norte da França, em um evento que custou cerca de 1,5 milhão de reais, tudo começou a desandar, envolvendo traição e destruição. >

“No meio do olho do furacão, tomei um chifre, peguei minhas coisas e me mandei. Ninguém imagina como foi”, contou Cicarelli em uma entrevista à revista Playboy. Na época, muitos chegaram a discordar da decisão de Daniella, incluindo o próprio pai da ex-esposa de Fenômeno.>

“Ele disse: ‘Daniella, não dá para você se separar agora’. O que não dava era para dormir com um corno na minha cabeça. Ronaldo tem 200 mulheres à disposição dele, se jogando em cima", contou. Mais detalhes chegaram dez anos depois, quando a modelo foi entrevistada no programa CQC.>

Na segunda ocasião, ela detalhou como foi a traição, e o que levou à destruição do computador de Ronaldo: “Cara de pau, o Fenômeno. Cheguei em casa e (Ronaldo) estava teclando com uma menina. Mas era algo bem quente”, afirmou. Depois do flagra, ela quebrou o computador que ele estava usando. >

Mas, como toda história tem dois lados, se perguntarem a Ronaldo o que aconteceu, nem tudo é igual. Na versão dele, a modelo fez uma "quebradeira" na mansão dos dois, localizada na Espanha. A primeira revelação de Fenômeno foi no quadro “Verdadeiro ou falso”, em 2015, com o humorista Maurício Meirelles.>

Na ocasião, ele respondeu "verdadeiro" para uma pergunta sobre Cicarelli ter "quebrado tudo depois de saber de alguma coisa". Ele afirmou que foi uma "bobagem", e que "ela levou muito a sério".>

Divisão de bens

Contrariando as críticas a muitas esposas de jogadores de futebol, Cicarelli não ganhou muito com o divórcio. Segundo o contrato nupcial, ela levaria um imóvel, deixando o patrimônio de 133 milhões de dólares do jogador intocado. De acordo com ela, nem mesmo o imóvel ficou com ela: “Eu não ganhei nada com esse casamento. Aliás, ganhei: um corno”.>