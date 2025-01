TRETA?

CBF 'ignora' Ronaldo Fenômeno em vídeo de lendas da Seleção Brasileira

Ex-atacante anunciou que planeja concorrer ao cargo de presidente da entidade

Autor dos dois gols na conquista do penta e bicampeão mundial, o ex-atacante ficou de fora da homenagem. Já Dida, Kaká e Ronaldinho, que também estiveram presentes no título de 2002, estão presentes no vídeo.