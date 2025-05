COPA DO BRASIL

CRB x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, a partida acontece no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h30

CRB e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (22/5), às 21h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Após o empate por 1 a 1 na Vila Belmiro, quem vencer avança às oitavas. Em caso de nova igualdade, a decisão vai para os pênaltis. >

Onde assistir CRB x Santos ao vivo

CRB

O time alagoano chega embalado por uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, embora quatro deles tenham terminado empatados. A principal dúvida é o atacante Breno Herculano, com incômodo muscular. Caso não jogue, Mikael deve ser o titular. O zagueiro Alemão volta de lesão e pode ficar no banco, enquanto o meia Gegê retorna após suspensão. >

Santos

O Peixe vive um momento delicado, com apenas uma vitória nos últimos 11 jogos e ocupando a penúltima colocação do Brasileirão. A grande expectativa é a volta de Neymar, que deve começar no banco e atuar por até 30 minutos. Guilherme também pode retornar. Por outro lado, o time tem vários desfalques: Soteldo (lesão), Escobar (suspenso), João Schmidt e Diego Pituca (departamento médico). >