Cristiano Ronaldo leva a família ao 'cinema mais luxuoso do mundo'

Cristiano Ronaldo aproveitou um dia de folga do Al-Nassr e foi passear com a família em um dos mais badalados centros comerciais de Riad, na Arábia Saudita. De quebra, aproveitou para curtir o The Renaissance Theatre, que se denomina o "cinema mais luxuoso do mundo".



Localizado no shopping Via Riyadh, o espaço oferece personalização do ambiente de acordo com a escolha de cada usuário. Segundo o jornal português A Bola, CR7 optou o tema 'Oasis'. Tudo, é claro, tem privacidade: a sala fica restrita somente aos clientes e seus convidados.