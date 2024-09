INESGOTÁVEL

Cristiano Ronaldo não descarta participar da Copa do Mundo de 2026 e pode quebrar recorde

Maior nome da história da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo terminou a Eurocopa deste ano sob fortes críticas da imprensa e dos torcedores do seu país. Mesmo assim, o atacante do Al-Nassr não descarta a possibilidade de disputar mais uma Copa do Mundo, em 2026. Se realizar o feito, pode se tornar o primeiro jogador a disputar seis Mundiais - ele ainda tem a "concorrência" com Lionel Messi, que também pode realizar o feito.