FUTEBOL

Cristiano Ronaldo nega saída do Al-Nassr e afirma: “Estou feliz aqui”

Atacante voltou a atuar depois de ficar fora de três partidas no início de 2026



Esther Morais

Estadão

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 11:14

Cristiano Ronaldo no Al Nassr Crédito: Al Nassr/Divulgação

Após semanas de especulações sobre uma possível transferência, Cristiano Ronaldo declarou que pretende permanecer no Al-Nassr e descartou deixar o futebol da Arábia Saudita neste momento.

O atacante voltou a atuar depois de ficar fora de três partidas no início de 2026. Desde o retorno, marcou um gol na vitória sobre o Al Fateh, no dia 14, e dois neste sábado contra o Al-Hazem. O resultado colocou o Al-Nassr na liderança do Campeonato Saudita, com 55 pontos, um a mais que o Al-Hilal.

Em entrevista à TV saudita Thmanyah, o português comentou o momento e afastou rumores de saída. “Estou muito feliz. Como já disse outras vezes, pertenço à Arábia Saudita. É um país que me acolheu muito bem, assim como a minha família e os meus amigos. Estou feliz aqui e quero continuar aqui”, afirmou.

Aos 41 anos, Cristiano soma 964 gols na carreira e se aproxima da marca de mil. O contrato com o Al-Nassr é válido até junho de 2027 e prevê multa rescisória de 50 milhões de euros. Durante o período em que esteve afastado, veículos internacionais apontaram o jogador como possível alvo de clubes da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

Sem citar diretamente as especulações, o atacante reforçou o foco na disputa pelo título nacional. “O mais importante é continuarmos lutando (pelo título), estamos lá no topo. Fazemos o nosso trabalho, vencemos, pressionamos, e vamos ver no final da temporada”, disse.

A ausência em fevereiro ocorreu nas partidas contra o Al-Ittihad e o Al-Riyadh, pelo Campeonato Saudita, além do confronto diante do Arkadag, pela Liga dos Campeões da Ásia 2, competição na qual ele já não vinha sendo relacionado com frequência.

Segundo a imprensa portuguesa e saudita, o afastamento teria sido uma decisão do próprio jogador, em meio a divergências com o Public Investment Fund (PIF), responsável pela gestão financeira dos principais clubes do país. De acordo com o jornal A Bola, Cristiano estaria insatisfeito com o nível de investimentos no elenco do Al-Nassr na última janela, enquanto outras equipes administradas pelo fundo reforçaram seus plantéis.