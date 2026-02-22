Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cristiano Ronaldo nega saída do Al-Nassr e afirma: “Estou feliz aqui”

Atacante voltou a atuar depois de ficar fora de três partidas no início de 2026

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Esther Morais

  • Estadão

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 11:14

Cristiano Ronaldo será ausência do Al Nassr
Cristiano Ronaldo no Al Nassr Crédito: Al Nassr/Divulgação

Após semanas de especulações sobre uma possível transferência, Cristiano Ronaldo declarou que pretende permanecer no Al-Nassr e descartou deixar o futebol da Arábia Saudita neste momento.

O atacante voltou a atuar depois de ficar fora de três partidas no início de 2026. Desde o retorno, marcou um gol na vitória sobre o Al Fateh, no dia 14, e dois neste sábado contra o Al-Hazem. O resultado colocou o Al-Nassr na liderança do Campeonato Saudita, com 55 pontos, um a mais que o Al-Hilal.

Em entrevista à TV saudita Thmanyah, o português comentou o momento e afastou rumores de saída. “Estou muito feliz. Como já disse outras vezes, pertenço à Arábia Saudita. É um país que me acolheu muito bem, assim como a minha família e os meus amigos. Estou feliz aqui e quero continuar aqui”, afirmou.

A família de Cristiano Ronaldo se encantou pelo Litoral Norte gaúcho

A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
Cristiano Ronaldo por Reprodução
1 de 12
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução

Aos 41 anos, Cristiano soma 964 gols na carreira e se aproxima da marca de mil. O contrato com o Al-Nassr é válido até junho de 2027 e prevê multa rescisória de 50 milhões de euros. Durante o período em que esteve afastado, veículos internacionais apontaram o jogador como possível alvo de clubes da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

Sem citar diretamente as especulações, o atacante reforçou o foco na disputa pelo título nacional. “O mais importante é continuarmos lutando (pelo título), estamos lá no topo. Fazemos o nosso trabalho, vencemos, pressionamos, e vamos ver no final da temporada”, disse.

A ausência em fevereiro ocorreu nas partidas contra o Al-Ittihad e o Al-Riyadh, pelo Campeonato Saudita, além do confronto diante do Arkadag, pela Liga dos Campeões da Ásia 2, competição na qual ele já não vinha sendo relacionado com frequência.

Segundo a imprensa portuguesa e saudita, o afastamento teria sido uma decisão do próprio jogador, em meio a divergências com o Public Investment Fund (PIF), responsável pela gestão financeira dos principais clubes do país. De acordo com o jornal A Bola, Cristiano estaria insatisfeito com o nível de investimentos no elenco do Al-Nassr na última janela, enquanto outras equipes administradas pelo fundo reforçaram seus plantéis.

Ainda conforme a publicação, atrasos no pagamento de salários de funcionários do clube também teriam contribuído para o impasse. À época, a Liga Profissional Saudita informou, em comunicado, que nenhum atleta está acima das instituições e que cada clube possui gestão administrativa e esportiva própria.

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: assista Vitória x Galícia pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Vitória x Galícia pelo Campeonato Baiano
Imagem - Vitória x Galícia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vitória x Galícia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Vitória enfrenta o Galícia de olho na vice-liderança e mando na semifinal do Baianão

Vitória enfrenta o Galícia de olho na vice-liderança e mando na semifinal do Baianão

MAIS LIDAS

Imagem - Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)
01

Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)

Imagem - Curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial está com inscrições abertas até dia 25
02

Curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial está com inscrições abertas até dia 25

Imagem - Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos
03

Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos

Imagem - Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais
04

Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais