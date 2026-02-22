Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória enfrenta o Galícia de olho na vice-liderança e mando na semifinal do Baianão

Válida pela 9ª rodada do Campeonato Baiano, a partida será disputada neste domingo (22), às 16h, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 08:00

Vitória x Bahia de Feira - 8ª rodada Campeonato Baiano
Vitória x Bahia de Feira - 8ª rodada Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/ECV

Podendo ficar até um mês sem atuar pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória segue valorizando o Campeonato Baiano e volta a campo neste domingo (22), às 16h, contra o Galícia, no Barradão, pela última rodada da primeira fase do estadual. O objetivo é claro: confirmar a segunda colocação na tabela.

Com 13 pontos, o Leão da Barra já está praticamente garantido na semifinal do Baianão e depende apenas de si para assegurar a vice-liderança — posição que dá o direito de decidir a semifinal em casa, podendo até avançar mesmo em caso de empate no placar agregado. Para não depender de outros resultados, a equipe promete entrar em campo com foco total na conquista dos três pontos.

“A gente está a um passo da classificação. Dificilmente a gente pega o primeiro colocado, e agora quer classificar em segundo para definir a semifinal em casa. Estamos a uma vitória disso”, destacou o técnico Jair Ventura.

Veja a lista de desfalques do Vitória

Fintelman por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Vasconcelos por Victor Ferreira/EC Vitória
Jamerson por Victor Ferreira/ EC Vitória
Claudinho por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos por Victor Ferreira/EC Vitória
Luan Cãndido por Victor Ferreira/ECV
Kauan por Victor Ferreira/ECV
Rúben Ismael por Victor Ferreira/EC Vitória
Dudu por Victor Ferreira/ECV
Pedro Henrique por Divulgação/ECV
Renzo López por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 11
Fintelman por Victor Ferreira/EC Vitória

Apesar da importância do confronto, Jair também deve aproveitar a partida para dar mais minutos a atletas que precisam ganhar ritmo de jogo. Um dos nomes que pode se beneficiar é o atacante Lucas Silva, que estava no futebol coreano e soma apenas 27 minutos com a camisa do Vitória até aqui — entrando na derrota para o Flamengo e na vitória sobre o Bahia de Feira. Diante do Granadeiro, a expectativa é que receba mais tempo em campo para evoluir fisicamente e ganhar entrosamento com o restante da equipe.

“O Brasileirão hoje é uma liga que talvez só fique atrás da Premier League ou de outras grandes competições europeias em nível de intensidade. Mas eu venho preparado. A liga coreana não é boba, não é fácil, então chego pronto, tecnicamente me sinto bem. Claro que vou ter que me adaptar, me esforçar ainda mais e aumentar a intensidade. Nos minutos que entrei contra o Flamengo e também contra o Bahia de Feira, já deu para perceber isso. Vou precisar trabalhar ainda mais, mas me sinto pronto e fisicamente estou evoluindo aos poucos”, afirmou o atacante.

“Nos treinos tenho trabalhado bastante, me adaptando não só à intensidade, mas também ao calor, porque lá fora era muito frio. Mesmo sendo brasileiro e já tendo vivido em cidade quente, existe uma adaptação. Estou me sentindo bem, fui muito bem recebido pelo grupo e tenho conversado com o Jair, que tem me passado tranquilidade. Vou ganhando minutos aos poucos e, quando surgir a oportunidade — seja como titular ou entrando durante o jogo — estarei preparado”, completou.

LEIA MAIS 

Vitória x Galícia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Volante que fracassou no Vitória é anunciado por clube da Série B

Vitória ganha três novos desfalques por lesão e amplia crise no departamento médico

Ex-jogador do Vitória sofre racismo no exterior e esposa relata: 'Cenário de guerra'

Atacante do Vitória rescinde contrato e fica perto de acerto com rival nordestino

O elenco rubro-negro iniciou a preparação para o duelo na última quinta-feira (19) e vem treinando no CT Manoel Pontes Tanajura desde então, encerrando os trabalhos com uma última atividade neste sábado (21).

Para a partida, o Vitória deve ter uma longa lista de desfalques por problemas físicos: os goleiros Gabriel e Fintelman; os laterais Claudinho e Jamerson; os zagueiros Luan Cândido, Zé Marcos e Kauan; os volantes Dudu e Rúben Ismael; os atacantes Renzo López e Pedro Henrique; além do argentino Diego Tarzia, que não está inscrito no estadual. Por outro lado, Edu voltou a treinar com o grupo e pode surgir como reforço para o confronto.

Tags:

Vitória Galícia Campeonato Baiano 2026

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: assista Vitória x Galícia pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Vitória x Galícia pelo Campeonato Baiano
Imagem - Vitória x Galícia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vitória x Galícia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Cristiano Ronaldo nega saída do Al-Nassr e afirma: “Estou feliz aqui”

Cristiano Ronaldo nega saída do Al-Nassr e afirma: “Estou feliz aqui”

MAIS LIDAS

Imagem - Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)
01

Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)

Imagem - Curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial está com inscrições abertas até dia 25
02

Curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial está com inscrições abertas até dia 25

Imagem - Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos
03

Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos

Imagem - Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais
04

Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais