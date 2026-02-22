JOGO IMPORTANTE

Vitória enfrenta o Galícia de olho na vice-liderança e mando na semifinal do Baianão

Válida pela 9ª rodada do Campeonato Baiano, a partida será disputada neste domingo (22), às 16h, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 08:00

Vitória x Bahia de Feira - 8ª rodada Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/ECV

Podendo ficar até um mês sem atuar pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória segue valorizando o Campeonato Baiano e volta a campo neste domingo (22), às 16h, contra o Galícia, no Barradão, pela última rodada da primeira fase do estadual. O objetivo é claro: confirmar a segunda colocação na tabela.

Com 13 pontos, o Leão da Barra já está praticamente garantido na semifinal do Baianão e depende apenas de si para assegurar a vice-liderança — posição que dá o direito de decidir a semifinal em casa, podendo até avançar mesmo em caso de empate no placar agregado. Para não depender de outros resultados, a equipe promete entrar em campo com foco total na conquista dos três pontos.

“A gente está a um passo da classificação. Dificilmente a gente pega o primeiro colocado, e agora quer classificar em segundo para definir a semifinal em casa. Estamos a uma vitória disso”, destacou o técnico Jair Ventura.

Veja a lista de desfalques do Vitória 1 de 11

Apesar da importância do confronto, Jair também deve aproveitar a partida para dar mais minutos a atletas que precisam ganhar ritmo de jogo. Um dos nomes que pode se beneficiar é o atacante Lucas Silva, que estava no futebol coreano e soma apenas 27 minutos com a camisa do Vitória até aqui — entrando na derrota para o Flamengo e na vitória sobre o Bahia de Feira. Diante do Granadeiro, a expectativa é que receba mais tempo em campo para evoluir fisicamente e ganhar entrosamento com o restante da equipe.

“O Brasileirão hoje é uma liga que talvez só fique atrás da Premier League ou de outras grandes competições europeias em nível de intensidade. Mas eu venho preparado. A liga coreana não é boba, não é fácil, então chego pronto, tecnicamente me sinto bem. Claro que vou ter que me adaptar, me esforçar ainda mais e aumentar a intensidade. Nos minutos que entrei contra o Flamengo e também contra o Bahia de Feira, já deu para perceber isso. Vou precisar trabalhar ainda mais, mas me sinto pronto e fisicamente estou evoluindo aos poucos”, afirmou o atacante.

“Nos treinos tenho trabalhado bastante, me adaptando não só à intensidade, mas também ao calor, porque lá fora era muito frio. Mesmo sendo brasileiro e já tendo vivido em cidade quente, existe uma adaptação. Estou me sentindo bem, fui muito bem recebido pelo grupo e tenho conversado com o Jair, que tem me passado tranquilidade. Vou ganhando minutos aos poucos e, quando surgir a oportunidade — seja como titular ou entrando durante o jogo — estarei preparado”, completou.

O elenco rubro-negro iniciou a preparação para o duelo na última quinta-feira (19) e vem treinando no CT Manoel Pontes Tanajura desde então, encerrando os trabalhos com uma última atividade neste sábado (21).