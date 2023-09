Cristiano Ronaldo quase nocauteia cinegrafista em chutaço de falta; veja

Cristiano Ronaldo comemora golaço em vitória sobre o Al-Raed. Crédito: Al-Nassr/Divulgação

Cristiano Ronaldo voltou a marcar e ajudou o Al-Nassr a bater o Al-Raed por 3x1, no sábado (16), pelo Campeonato Saudita. Depois de Talisca e Mané balançarem as redes, o astro português fechou a vitória com um golaço em jogada individual. Mas o camisa 7 viu outro lance seu durante a partida viralizar nas redes sociais: um quase nocaute em um cinegrafista.



Em cobrança de falta na entrada da área, o craque encheu o pé e soltou uma bomba. Só que a bola saiu por cima do gol e acertou em cheio o rosto de um cinegrafista. No momento, o profissional estava responsável por uma grua. Após ser atingido, ele balançou, tentando se manter de pé. No fim, conseguiu não cair.

A cobrança de falta de Cristiano Ronaldo que passou raspando a trave explodiu na cabeça do cameraman



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



pic.twitter.com/vnpLGOIwXV — Cristiano Ronaldo Brasil | Fan Account (@CR7Brasil) September 16, 2023

Já na reta final da partida, veio o golaço de CR7. Aos 32 minutos do segundo tempo, ele recebeu passe do baiano na área e deu uma caneta no marcador, batendo de pé esquerdo na sequência. Fouzair descontou, de pênalti, aos 43.