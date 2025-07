NOS EUA

Cucurella revela susto com presença de Trump no pódio do Mundial: 'Morri de medo'

Presidente americano participou de entrega do troféu

Estadão

Publicado em 22 de julho de 2025 às 13:18

Cuccurella e Trump no pódio Crédito: Reprodução

Ainda na esteira da conquista do Mundial de Clubes da Fifa sobre o Paris Saint-Germain, nos Estados Unidos, o lateral-esquerdo Marc Cucurella fez um comentário sobre um momento inusitado que marcou a entrega do troféu de campeão aos jogadores do Chelsea. Segundo ele, a presença do presidente Donald Trump pegou todos os atletas do clube inglês de surpresa. >

Em entrevista ao Podcast JijantesFC, o jogador contou que, após entregar a taça aos atletas junto com Gianni Infantino, mandatário da Fifa, o líder político americano não quis deixar o local reservado aos campeões causando constrangimento ao elenco inglês.>

"Nos disseram que, por regra, Donald Trump viria nos entregar o troféu e não poderíamos levantá-lo até que ele fosse embora. Estávamos todos lá esperando, mas o cara não queria ir. Olhamos para o Trump (à espera de uma reação) e ele disse: 'Levantem (o troféu), eu fico aqui'. Eu me perguntava quem ia dizer alguma coisa (ao presidente).... Eu estava me cagando de medo", afirmou o atleta em um tom bastante descontraído na entrevista.>

Na cerimônia, Trump entrou no gramado junto com Infantino e os representantes dos dois finalistas: Todd Boehly, dono do Chelsea, e Nasser Al-Khelaifi, proprietário do PSG. A reação do público à sua presença teve vaias e aplausos vindos da arquibancada. Durante o protocolo da premiação, ele acenou para os torcedores e entregou as medalhas aos atletas.>

Franco atirador em um confronto onde o favoritismo estava todo com o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, o Chelsea acabou ficando com o título ao vencer a final do Mundial de Clubes pelo placar de 3 a 0.>

O atacante Palmer (dois gols) e o brasileiro João Pedro construíram o placar que levou o Chelsea ao título da competição organizada pela Fifa. Em sua campanha, a equipe inglesa teve apenas uma derrota: revés de 3 a 1 para o Flamengo, ainda na fase de grupos.>