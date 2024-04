BRASILEIRÃO

Cuesta passa por cirurgia no nariz e desfalca o Bahia contra o Grêmio; veja os relacionados

Zagueiro machucou o nariz e será substituído diante do time gaúcho

Da Redação

Publicado em 27 de abril de 2024 às 19:18

Cuesta treina com máscara no rosto após passar por cirurgia no nariz Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia ganhou um desfalque importante para o confronto com o Grêmio, na noite deste sábado (27), na Fonte Nova, pela 4ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Victor Cuesta passou por um procedimento cirúrgico no nariz e não foi relacionado para o confronto.

Cuesta se machucou durante o clássico contra o Vitória, no último domingo, no Barradão. Ele chegou a treinar com uma máscara de proteção nos últimos dias. Sem o argentino, o técnico Rogério Ceni tem como opções: Kanu, David Duarte e Marcos Victor, além de Rezende, que costuma atuar pelo lado esquerdo da defesa.

Além de Cuesta, o goleiro Adriel também está fora do jogo. O jogador está no Bahia emprestado pelo Grêmio e uma cláusula no contrato impede que ele atue. Confira a lista de relacionados do Bahia: