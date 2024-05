BRASILEIRÃO

Vasco x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com apenas um ponto, o Vitória visita o Vasco em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro. Em São Januário, o time comandado pelo técnico Léo Condé vai tentar vencer pela primeira vez no torneio nacional e ultrapassar o adversário. A equipe cruzmaltina também está no Z4, na 17ª posição, com três pontos.