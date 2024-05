VEM AÍ

Com Marta convocada, seleção feminina vai jogar na Fonte Nova

Brasil irá disputar dois amistosos contra a Jamaica em junho, e um deles será em Salvador

Da Redação

Publicado em 10 de maio de 2024 às 19:30

Marta está entre as jogadoras relacionadas para jogo em Salvador Crédito: Thais Magalhães/CBF

A Seleção Brasileira feminina fará dois amistosos contra a Jamaica no mês que vem, como parte da preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. E um deles será em Salvador. A partida está marcada para o dia 4 de junho, na Arena Fonte Nova. Antes disso, as equipes se enfrentam no dia 1º, na Arena Pernambuco, em Recife. Horários e valores dos ingressos ainda não foram divulgados.

Nesta sexta-feira (10), o técnico Arthur Elias convocou a equipe canarinha para os dois compromissos. Entre as 26 jogadoras chamadas pelo comandante, estão a baiana Rafaelle (Orlando Pride) e a veterana Cristiane (Flamengo), assim como a craque Marta (Orlando Pride).

"Dispensa comentários sobre a qualidade e o que representa para o futebol mundial e para a seleção brasileira. Tem margem para evoluir até a apresentação para os treinos. Conto com a nossa Rainha", afirmou o treinador.

A Jamaica foi a responsável pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2023. Por outro lado, nunca conseguiu vencer a equipe canarinha. Em três confrontos, foram duas vitórias brasileiras e um empate.

O resultado igualado, porém, teve sabor de derrota. A Amarelinha, então dirigida pela técnica Pia Sundhage, ficou no 0x0 com as jamaicanas pela terceira rodada do Grupo F, em Melbourne, e acabou eliminada ainda na fase de grupos do Mundial da Austrália e da Nova Zelândia. Foi o confronto mais recente entre os dois times.

O Brasil está no Grupo C da Olimpíada de Paris, e vai estrear contra a Nigéria, no dia 25 de julho, em Bordeaux. Depois, enfrentará o Japão, dia 28, no Parc des Princes, em Paris, e a Espanha, no dia 31, mais uma vez no Stade de Bordeaux.

Confira a lista de convocadas jogadoras convocadas da seleção brasileira feminina:

Goleiras - Lorena (Grêmio), Tainá (América-MG), Luciana (Ferroviária), Natascha (Palmeiras)

Laterais - Fê Palermo (Palmeiras), Tamires (Corinthians), Yasmim (Corinthians)

Zagueiras - Antônia (Levante), Rafaelle (Orlando Pride), Tarciane (Houston Dallas), Thais (Tenerife)

Meio-campistas - Ana Vitória (Atlético de Madrid), Brena (Palmeiras), Duda Sampaio (Corinthians), Duda Santos (Ferroviária), Yayá (Corinthians)