CAMPEONATO BAIANO

David Duarte valoriza rodízio no Bahia e projeta decisão contra o Jequié: ‘Nosso time vai para cima’

Zagueiro será titular no jogo de volta da semifinal do Baiano, sábado (16), às 16h, na Fonte Nova

Publicado em 15 de março de 2024 às 17:41

Autor do único gol do jogo de ida, David Duarte será titular novamente contra o Jequié Crédito: Divulgação ECBahia

O Bahia vai entrar em campo contra o Jequié para o jogo decisivo da semifinal do Campeonato Baiano em vantagem, mas o zagueiro David Duarte não quer que isso seja levado em consideração quando a bola rolar no sábado (16), às 16h, na Fonte Nova.

“Comportamento é o mesmo dos últimos jogos, não vai mudar. Temos que saber, quando entrar em campo é 0x0. Não vamos pensar no jogo passado. Temos que viver o momento, saber o que o jogo vai pedir. Ultimamente nos nossos jogos na Fonte Nova, com apoio da torcida, nosso time vai para cima”, avisou o zagueiro, escolhido para conceder entrevista coletiva antes do reencontro com o adversário do interior.

Com gol de David Duarte, o Bahia venceu o Jequié por 1x0, no jogo de ida da semifinal, sábado (9) passado, no estádio Waldomiro Borges. Por isso, tem a vantagem do empate para avançar à final. Se o Jequié devolver o placar, a decisão vai para os pênaltis.

“A gente precisa vencer, mas a gente tem a vantagem, então quem tem que procurar o resultado é a outra equipe, o Jequié. Na nossa casa, a gente sabe do nosso potencial, o campo também ajuda bastante. Se a gente estiver encaixado, vamos nos sobressair para conseguir o triunfo e a liderança na chave para fazer a final em casa”, projetou o defensor.

Novo triunfo dará ao Bahia não apenas a classificação, mas praticamente garante novamente a vantagem de decidir em casa nas finais. Isso porque o tricolor leva vantagem no saldo de gols (16 contra 11) contra o Vitória, único time que pode chegar à final com a mesma pontuação do tricolor. O rubro-negro briga pela vaga com o Barcelona de Ilhéus, domingo (17), às 16h, no Barradão.

David Duarte aposta na bola parada como caminho para encontrar novo triunfo diante do Jequié. “Como minha estatura ajuda bastante, a gente aproveita o máximo possível para encontrar o caminho certo. Se posicionar bem para as bolas paradas ofensivas. Vem dando certo. Não só eu fiz gols, mas o Kanu também, Gabriel Xavier. A bola parada tem sido uma arma para o Esquadrão”, pontuou o zagueiro de 1,93m.

David Duarte faz parte do time alternativo que vem sendo escalado no Campeonato Baiano em função de outros jogos decisivos na Copa do Brasil e Copa do Nordeste. O defensor valoriza o rodízio realizado pelo técnico Rogério Ceni.

“Essa rotação está sendo importante para todo mundo, para que todos tenham oportunidade de jogar. A gente sabe do desgaste que é uma partida de futebol. Poder ter um elenco desse, e com o Rogério administrando, é muito importante. A gente conversa entre a gente e está todo mundo feliz de ter oportunidade de mostrar o melhor. Vai chegar uma fase que vai se manter um time, mas todos vão ter tido oportunidades”, disse.

Depois da semifinal do Baiano contra o Jequié, o Bahia vai disputar o clássico contra o Vitória, quarta-feira (20), às 21h30, pela Copa do Nordeste, mas David Duarte pede atenção total à decisão do estadual.