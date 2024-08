SÉRIE A

De olho na Libertadores, Grêmio deve usar time reserva contra o Bahia; veja escalação

Time gaúcho fez último treino antes da partida pelo Brasileirão

Da Redação

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 15:19

Grêmio treina antes de pegar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Lucas Uebel | Grêmio FBPA

Adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro, o Grêmio deve colocar em campo um time alternativo durante o confronto deste sábado (17), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A ideia de Renato Gaúcho é a de preservar os titulares para o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, na próxima terça-feira, contra o Fluminense, no Maracanã.

Na manhã desta sexta-feira (16), a equipe gaúcha fez o último treino antes de embarcar para Caxias. Além de formar a equipe com os reservas, Renato Gaúcho tem dúvidas no time. O zagueiro Rodrigo Ely deve ser escalado na defesa, já que cumprirá suspensão contra o Fluminense. Já na lateral esquerda, Mayk seria o substituto de Reinaldo, mas está machucado e não treinou com o elenco. Zé Guilherme deve ficar com a vaga.

Renato deve promover ainda as entradas de Arezo e Aravena no ataque, enquanto o garoto Monsalve, que foi titular nos últimos jogos, pode ser mantido. A provável escalação do Grêmio tem: Rafael Cabral, Fabio, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Zé Guilherme; Ronald, Pepê e Monsalve; Gustavo Nunes, Arezo e Aravena.