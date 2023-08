De saída do PSG, Neymar foi rejeitado por cinco clubes da Europa

Neymar em amistoso do PSG contra o Jeonbuk Hyundai. Crédito: C.Gavelle e J.Scussel/PSG

Após mais de 10 anos, Neymar está saindo da Europa. Com o acerto com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, dado como certo por diversos veículos no velho continente, o astro brasileiro irá para um novo país. Apesar de optar por um centro com muito dinheiro, o camisa 10 da seleção brasileira não via a opção como primeiro objetivo.



De acordo com o jornal britânico The Independent, o jogador teve não como resposta de cinco grandes clubes europeus antes de decidir pelo futebol saudita.

De acordo com a publicação, Neymar buscou alternativas para sair do PSG. Antes de escolher o Al-Hilal, o astro do futebol brasileiro tentou iniciar negociações com Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Manchester United e Bayern de Munique. Segundo o jornal britânico, todas as equipes não aceitaram conversar sobre a negociação com o atleta e o Barcelona, que sinalizou aceitar o retorno do atacante, não tinha como arcar com os custos da transferência com o time de Paris.

O clube alemão optou por fazer um alto investimento para contar com o atacante Harry Kane, o Manchester City foca suas atenções na contratação de Lucas Paquetá e o Real Madrid segue com o planejamento de renovar o seu elenco, que viu a média de idade despencar nos últimos anos. Além desses motivos, todos os cinco clubes, de acordo com o jornal britânico, pesou o alto valor pedido pelo PSG, o histórico de lesões de Neymar e a baixa quantidade de jogos no período em que atuou em Paris.

Desta forma, depois de quatro anos no Barcelona e seis no PSG, Neymar está saindo da Europa. Com o contrato de dois anos com o Al-Hilal, o jogador poderá tentar retornar para a Europa em 2025, aos 33.