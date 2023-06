De Salvador a Macarani: Baianos pedalam 533 km em dois dias

Dois baianos saíram do terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, na terça (20) rumo à cidade de Macarani, no sul da Bahia, de bicicleta. Eles chegaram à cidade no dia na quinta (22), após cerca de 533 km percorridos.



"Já tinha feito o percurso, mas dessa vez fiz com um amigo. Saí da cidade, em que moro, em Salvador, para a minha cidade natal, em Macarani", conta Roberto Lacerda, revelando o motivo da escolha do percurso.



A resistência, no entanto, foi adquirida com meses de treinamento. Foram 5 meses, nos quais Roberto e Sérgio Pereira treinaram separadamente.