De volta ao time, Kanu reconhece queda de desempenho e diz que Bahia retomará caminho dos triunfos

Tricolor não vence há cinco jogos, mas segue na cola do G6 do Brasileirão

Da Redação

Publicado em 2 de agosto de 2024 às 15:40

Kanu projeta volta por cima do Bahia contra o Fluminense, no Maracanã Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Desfalque nos três últimos jogos do Bahia, o zagueiro Kanu está de volta ao tricolor. Recuperado de uma lesão na face, o jogador vem treinando normalmente com o elenco e deve ser titular diante do Fluminense, neste domingo (4), às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Um reforço importante para um time que precisa melhorar o desempenho defensivo.

Em busca de recuperação na Série A, o tricolor sofreu nove gols nos últimos sete jogos. A conta inclui o duelo contra o Botafogo, que terminou empatado por 1x1, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na análise do zagueiro, a vulnerabilidade defensiva é um problema de toda a equipe.

“Quando vinha bem, quando estava um período sem levar gols, era toda a equipe. Agora também não é só a defesa, temos que procurar estar mais juntos, mais compactos e serenos porque é uma fase, a gente trabalha para mudar isso. Se Deus quiser domingo teremos uma boa resposta”iniciou o jogador durante entrevista no CT Evaristo de Macedo.

Uma resposta, aliás, é o que os tricolores esperam da equipe diante do Fluminense. Depois do bom início brigando na parte de cima do Brasileirão, o Esquadrão caiu de rendimento. A equipe baiana não vence há cinco jogos, quatro deles na Série A, e é o atual 7º colocado, com 32 pontos.

Kanu treina com máscara de proteção após sofrer lesão na face Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Kanu afirma que a maratona de jogos prejudicou o time, mas diz que o elenco reconhece a responsabilidade pela queda de rendimento e garante que o Bahia vai se recuperar no torneio.

“Ninguém foge da responsabilidade. Tem as questões externas, não podemos esconder, mas aqui não tem desculpa, tem trabalho e entrega. Tem fatores que precisam ser analisados, como o calendário e o campo, mas aqui a gente vai trabalhar, mudar isso o quanto antes. Durante o ano não tivemos tantos jogos sem vencer e vamos tentar mudar isso domingo”, disse ele, antes de completar:

“O clube vem tendo uma ascensão boa, visto como foi ano passado e como foi esse ano, os olhares mudaram. Tivemos um revés que não tínhamos tido na temporada, mas tenho certeza que com o elenco que a gente tem vamos fazer um segundo turno melhor do que o primeiro”.

Confira outros pontos abordados pelo jogador

Declaração de Mano Menezes sobre o Bahia chegar mais descansado do que o Fluminense

Eu não vi [a declaração do treinador], mas o calendário altera para todos. Nós vínhamos de dois jogos em sequência, domingo e quarta, e colocaram um jogo nosso contra o Cuiabá, sendo que teríamos uma semana livre. Agora fizemos uma sequência pesada também. O calendário é ruim para todos, o Cuiabá reclamou, o Internacional também. Talvez cabe mais a organização do que dos clubes, o que temos que fazer é nos cuidar e estar preparados para todos os jogos porque o que acontecer depois pode soar como desculpa.

Expectativa contra o Fluminense

Jogo muito difícil, eles estão brigando para sair da parte de baixo e nós temos os nossos objetivos na parte de cima. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, voltar ao rumo dos triunfos. Esse é o primeiro revés pesado que temos na temporada. A gente vem trabalhando, fizemos um bom jogo na terça-feira [contra o Botafogo] e esperamos agora conseguir esses três pontos.

