EUROCOPA

Deschamps diz que nariz quebrado de Mbappé melhora a cada dia: 'Ele quer jogar'

Mbappé quebrou o nariz na estreia da França na competição (vitória por 1 a 0 sobre a Áustria) e não saiu do banco no empate sem gols com a Holanda, na sexta-feira. O atacante usará uma máscara protetora se jogar no estádio Westfalen. O meia Tchouaméni já havia afirmado que o companheiro de seleção está se acostumando a usar o artefato, o que foi confirmado pelo técnico.