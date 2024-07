PRESENÇA CONFIRMADA

Desfalque do vôlei brasileiro por lesão, Julia Kudiess vai para Paris-2024 a convite do COB

Julia Kudiess era nome praticamente certo na lista de Zé Roberto para os Jogos Olímpicos. A meio de rede vinha se destacando na seleção brasileira até sofrer uma lesão ligamentar no joelho direito, em maio, pela Liga das Nações, e ver seu sonho adiado. Mas o Comitê Olímpico do Brasil (COB) revelou nesta quarta-feira que a jogadora estará em Paris-2024 pelo programa "Vivência Olímpica."

"O sonho de disputar os Jogos Olímpicos foi adiado para Julia Kudiess depois de uma lesão ligamentar no joelho em maio, durante a disputa da Liga das Nações. Mas Paris-2024 virou realidade para ela graças ao programa Vivência Olímpica, do COB, que levará para a França atletas de diferentes modalidades com potencial de participação em futuras edições dos Jogos", anunciou a entidade.

O projeto do COB visa ter atletas com potencial de representar o País no futuro já se aclimatando às grandes competições. Julia Kudiess tem somente 21 anos e não segurou as lágrimas ao receber o convite do Time Brasil. No começo, até achou que fosse brincadeira.