IZQUIERDO

Desfibrilador previsto no manual da Fifa não foi usado em Izquierdo

Aparelho poderia ter ajudado no diagnóstico de arritmia do zagueiro

Da Redação

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 11:50

Izquierdo caído em campo na partida contra o São Paulo Crédito: ANDERSON LIRA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O uso do desfibrilador, como previsto no manual de emergências da Fifa, não foi realizado no atendimento ao jogador Juan Izquierdo, que faleceu em decorrência de uma arritmia. Ele passou mal em campo na última quinta-feira (22). O aparelho é parte do protocolo de parada cardiorrespiratória, e poderia melhorar o quadro de saúde do zagueiro.

O clube uruguaio Nacional anunciou a morte de Izquierdo nesta terça-feira (27), após mal súbito enquanto enfrentava o São Paulo pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Atendido em campo, ele foi reanimado e levado para o Hospital Albert Einstein, onde acabou falecendo.

O uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA) pode detectar arritmias, possibilitando um diagnóstico mais rápido e assertivo do caso do zagueiro. Contudo, ele não foi utilizado, como confirmado pelo médico oficial da Conmebol, André Pinelli.

A decisão vai de encontro ao previsto no item 3 do manual da Fifa. Segundo ele, a decisão foi tomada pelos médicos por acreditarem que o ocorrido com Izquierdo era de cunho neurológico, e não cardíaco, já que ele respirava e tinha pulso.

Apesar disso, no manual, está definido que não se deve esperar a interrupção da respiração do atleta para iniciar o procedimento com DEA. É determinado também que "qualquer jogador que desmaie ou sofra um colapso, sem ter tido qualquer contato com outro jogador ou com a bola em movimento, deve ser considerado como sofrendo de PCS (parada cardíaca súbita)", situação que coincide com a de Juan.

A respiração costuma diminuir seu ritmo nos primeiros minutos após uma parada cardíaca súbita, parando em torno de um minuto após o ocorrido. Por isso, são recomendados pela Fifa os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

Também foi informado que os médicos identificaram uma convulsão similar a crises epilépticas no jogador, chamada de convulsão tônico-clônica. No manual, é previsto que atletas com atividades lentas semelhantes a convulsões devem ser considerados como vítimas de PCS.