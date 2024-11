LUTO

Designer do Vitória morre aos 23 anos por conta de câncer de pulmão

"Rubro-negro é a cor da luta, e você lutou bravamente enquanto pôde", diz comunicado do clube

Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 12:56

Filipe Silva de Oliveira Crédito: Reprodução

O designer do Vitória, Filipe Silva de Oliveira, 23 anos, morreu na manhã da segunda-feira (12), em decorrência de um câncer de pulmão descoberto em dezembro do ano passado.

Morador de Cruz das Almas, no Recôncavo, Felphs, como era conhecido, trabalhava no Vitória desde 2021. O clube, do qual ele também era torcedor, divulgou uma nota lamentando a perda.

"Felphs sempre foi rubro-negro de coração e lutava contra o câncer no pulmão desde dezembro de 2023. Rubro-negro é a cor da luta, e você lutou bravamente enquanto pôde! Desejamos forças aos familiares, amigos e a todos nós que sentiremos falta da sua energia e positividade em nosso dia a dia", diz o texto. Torcedores comentaram na publicação lamentando a morte e o rival Bahia também deixou uma mensagem. "Nossa solidariedade, condolências e mais sinceros sentimentos".

O clube já tinha feito uma homenagem ao designer, em 3 de agosto, quando os jogadores rubro-negros entraram em campo na partida contra o Cuiabá usando camisas com a frase “Lutaremos e Venceremos Juntos, Felphs”.

"Hoje me encontro emocionado, por tudo que esse time representa pra mim, desde criança sou Vitória, e em 2021 me tornei funcionário do clube de coração. Foram muitas emoções vividas, sonhos realizados, pessoas maravilhosas que conheci, experiências magníficas, e isso só o Vitória foi capaz de me proporcionar. Não é o dinheiro e sim o amor, amor por essa instituição grandiosa", escreveu o designer na ocasião.

A Federação Baiana de Futebol (FBF) também lamentou a morte de Felipe e determinou que se faça um minuto de silêncio em homenagem a ele na final do Baianão Feminino e também na final do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues - ambos acontecem neste final de semana, no sábado (16) e no domingo (17).