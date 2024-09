GOLEADOR TRICOLOR

Destaque da base do Bahia, atacante Dell celebra convocação para o Sul-Americano sub-16: 'Sonho realizado'

Jogador de 16 anos foi chamado pela Seleção Brasileira para torneio na Bolívia

Da Redação

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 19:32

Atacante Dell celebra gol durante jogo do Bahia no Brasileirão sub-17 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Jovem promessa da base do Bahia, o atacante Dell será um dos representantes da Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-16, competição que será disputada no mês de outubro, na Bolívia. Aos 16 anos, o jogador foi chamado pelo técnico Dudu Patetuci e celebrou a convocação, que segundo ele, é fruto do esforço que tem feito na base tricolor.

“Estou muito feliz pelo meu sonho estar sendo realizado. É o resultado do meu esforço, dedicação, e também por sempre me colocar à disposição para ouvir e fazer tudo o que me pedem. Aprendo muito com conselhos, trabalho de performance, alimentação e comportamento”, disse o atacante.

Apesar da pouca idade, Dell tem chamado a atenção na base do Bahia e já faz parte das equipes sub-17 e sub-20 do Esquadrão. Atacante goleador, ele foi artilheiro de três competições em 2023. Este ano, balançou as redes seis vezes no Baiano sub-20, e marcou outros seis gols no Brasileirão sub-17.

“Estou focado para ter o melhor desempenho possível na competição, assim como sei que meus companheiros também estão. Vamos em busca do título na Bolívia, pois queremos ver o Brasil no topo”, finaliza o atacante.