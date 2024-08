VEJA O RETROSPECTO

Diante do Flamengo, Bahia tentará quebrar tabu de nunca ter avançado nas quartas de final da Copa do Brasil

Tricolor encara o time carioca nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 13:47

Rogério Ceni joga o favoritismo para o Flamengo, mas garante que o Bahia está preparado Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A partir desta quarta-feira (28), o Bahia inicia a busca por um feito inédito na sua história. Na Arena Fonte Nova, o tricolor recebe o Flamengo, às 21h30, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Diante do time carioca, o Esquadrão mantém vivo o sonho de chegar à semifinal para ficar mais perto do título da competição.

Desde que a Copa do Brasil começou a ser disputada, em 1989, o time baiano chegou à fase quartas de final oito vezes, mas nas últimas sete não conseguiu avançar. Por isso, elenco e comissão técnica querem agora construir uma nova história. Para quebrar o tabu, a aposta da equipe azul, vermelha e branca está no duelo dentro dos seus domínios.

Jogando na Fonte, o time tem mostrado força. Na atual temporada, a equipe comandada por Rogério Ceni venceu 20 dos 26 jogos que disputou no estádio. O retrospecto inclui também quatro empates e apenas duas derrotas.

O jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, aliás, tem sido uma pedra no sapato. Dos sete confrontos que fez nesta fase, o tricolor não venceu nenhum. Na condição de mandante no primeiro jogo, foram duas derrotas e dois empates. Resultados que não foram revertidos nos duelos de volta.

O time baiano ficou perto de avançar à semifinal em pelo três oportunidades. Em 1999, o Esquadrão empatou por 2x2 com o Juventude, na ida, no estádio Alfredo Jaconi, e repetiu o mesmo placar na volta, na Fonte Nova. Nos pênaltis, brilhou a estrela do então goleiro Emerson Ferretti - atual presidente do Bahia Associação -, que ajudou o clube gaúcho a vencer por 4x1. O Juventude foi o campeão daquela edição ao bater o Botafogo na final.

Já em 2002, o Bahia saiu em desvantagem ao perder por 2x1 no primeiro duelo contra o Atlético-MG, mas devolveu o revés com uma vitória por 4x3, na Fonte Nova. Como o regulamento da época dava vantagem pelo gol fora de casa, o time baiano acabou ficando pelo caminho.

O tricolor teve outra boa chance para ir à semifinal em 2019. Depois de arrancar o empate com o Grêmio fora de casa, o clube lotou a Fonte Nova no jogo de volta, mas acabou derrotado por 1x0. Os gaúchos também foram carrascos na temporada passada. Após dois empates por 1x1 em Salvador e Porto Alegre, respectivamente, derrota nos pênaltis por 4x3.

Para o técnico Rogério Ceni, o time deste ano chega mais pronto para decisões. Ele usou o próprio confronto com o Botafogo como exemplo. O comandante projetou um embate difícil, mesmo com os desfalques no adversário. O Flamengo não contará com o lateral Viña, o meia Arrascaeta e os atacantes Pedro, Gabigol e Cebolinha, todos machucados. Wesley também é dúvida.

“Acho que estamos prontos para um grande jogo, e creio que o Botafogo serve como referência. O Flamengo desfalcado é um grande time, com todo mundo é melhor ainda, e quando está mais desfalcado contrata e melhora mais ainda. Temos que ser honestos, o favoritismo nesse caso não cai para o nosso lado. É possível fazer um grande jogo com o apoio da nossa torcida e tentar um bom resultado no primeiro jogo. Mas temos que ser realistas, não vai ser fácil”, afirmou.

RETROSPECTO

Essa será a terceira vez que Bahia e Flamengo vão se enfrentar na Copa do Brasil. A primeira aconteceu em 1990, também pelas quartas de final. As equipes empataram por 1x1, na Fonte Nova. Na volta, o rubro-negro levou a melhor e venceu por 1x0, em Juiz de Fora, ficando com a vaga na semifinal.

Os times se reencontraram no ano 2000, na quarta fase do torneio. O Esquadrão foi derrotado por 3x1, em casa, e não conseguiu reverter no jogo de volta, empatando por 1x1, no Maracanã, no Rio.

O TRICOLOR NAS QUARTAS DE FINAL

1989

Bahia 0x2 Grêmio - Fonte Nova

Grêmio 1x0 Bahia - Olímpico

1990

Bahia 1x1 Flamengo - Fonte Nova

Flamengo 1x0 Bahia - Estádio Mário Helênio (Juiz de Fora)

1999

Juventude 2x2 Bahia - Alfredo Jaconi

Bahia 2x2 Juventude - Fonte Nova

(Juventude 4x1nos pênaltis)

2002

Atlético-MG 2x1 Bahia - Mineirão

Bahia 4x3 Atlético-MG - Fonte Nova

(Havia vantagem do gol marcado fora de casa)

2012

Bahia 1x2 Grêmio - Fonte Nova

Grêmio 2x0 Bahia - Olímpico

2019

Grêmio 1x1 Bahia - Arena do Grêmio

Bahia 0x1 Grêmio - Fonte Nova

2023

Bahia 1x1 Grêmio - Fonte Nova

Grêmio 1x1 Bahia - Arena do Grêmio