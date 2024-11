CHAMPIONS LEAGUE

Diretoria do Real Madrid dá voto de confiança a Ancelotti após derrota para o Milan

Time merengue perdeu de 3 a 1 para o Milan no Santiago Bernabéu

Estadão

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 18:13

Carlo Ancelotti Crédito: Real Madrid/Divulgação

Detentor dos títulos da Liga dos Campeões e também do Campeonato Espanhol, o Real Madrid vem acumulando resultados adversos neste início de temporada. Alvo de críticas por parte da imprensa e da torcida, Carlo Ancelotti, no entanto, recebeu um voto de confiança da diretoria do clube.

Florentino Pérez, mandatário do gigante espanhol, teve uma reunião com o técnico italiano nesta terça-feira após a derrota de 3 a 1 para o Milan, em jogo válido pela Liga dos Campeões.

Apesar da preocupação com os resultados do time, o presidente entende que Ancelotti é o melhor nome para arrumar a casa e recolocar o Real Madrid novamente no caminho das vitórias. O revés para o adversário italiano foi o segundo resultado negativo seguido no Santiago Bernabéu. Isso não acontecia desde 2019.

De a acordo com o jornal espanhol "Marca", os seguidos desfalques são um fator que vem complicando o trabalho do comandante italiano. Sem peças importantes como Courtois, Carvajal e Alaba, o time tem encontrado dificuldades. No duelo com o Milan, Tchouaméni também se lesionou (torção no tornozelo) e a aumenta a lista de nomes no departamento médico.

E de fato, o Real Madrid ainda não conseguiu se encontrar em campo. Com duas vitórias e duas derrotas em quatro rodadas, a equipe espanhola ocupa a parte intermediária da classificação.

No Campeonato Espanhol, apesar de ocupar a vice-liderança, o clube merengue está nove pontos atrás do líder Barcelona (33 a 24). Para piorar o time vem de uma derrota de 4 a 0 para o maior rival jogando no Santiago Bernabéu.